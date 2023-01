Basket, Serie A1 2022/2023: colpaccio Napoli, Olimpia Milano battuta ai supplementari

Napoli batte Olimpia Milano nella sfida valida come quattordicesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Vittoria importantissima per i partenopei, che nelle ultime cinque avevano raccolto quattro sconfitte, e che con il risultato di stasera si rilancia in ottica salvezza grazie ad una fase difensiva commovente, oltre ai 22 punti di Howard e i 21 di Michineau: 87-81 il risultato finale, dopo i supplementari.

LA PARTITA – Thomas e Luwawu-Cabarrot segnano i primi punti della partita, ma già dai primi minuti il Napoli mostra grande determinazione di provare a strappare un risultato positivo, e trascinato da Michineau passa in vantaggio, allungando addirittura fino al +11 (19-8), chiudendo il primo quarto avanti (23-18). In avvio di secondo quarto, Biligha e Luwawu-Cabarrot firmano il parzialino Olimpia Milano (23-22), che poi trova anche il vantaggio; ma il Napoli rimane in partita anche mentalmente, e subito si riporta avanti con il canestro di Michineau su palla persa da Baldasso. Con il tiro sbagliato da Mitrou-Long, si va all’intervallo lungo sul 41-37.

Nel terzo quarto, cresce l’incisività di Davies sulla partita, con il numero 0 meneghino che firma il nuovo vantaggio dei suoi (45-47). Cinque punti consecutivi di Luwawu-Cabarrot portano lo svantaggio del Napoli a 8 punti, reso meno pesante dal canestro sulla sirena da parte di Uglietti (52-58). Un canestro che dà ulteriore fiducia ai partenopei, che nonostante i tentativi di chiudere la partita da parte di Milano, riesce sempre a rimanere a contatto, ritrovando anche il pareggio a due minuti dal termine con Uglietti e Howard (72-72). Dopo la tripla di Melli e il 3/3 di Howard, il risultato è ancora in parità. L’Olimpia Milano spreca una rimessa a 13″ dalla fine commettendo infrazione di campo, ma Howard e Michineau sbagliano i rispettivi tentativi che sarebbero valsi la vittoria. Si va quindi ai supplementari (75-75).

All’overtime va in scena lo show della difesa del Napoli, che tra pressing asfissiante e posizionamento perfetto a prendersi due sfondamenti (di Luwawu-Cabarrot, in realtà tolto dopo la review, e poi di Tonut), si va a prendere la vittoria grazie ai liberi.