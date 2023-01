Highlights e gol Sampdoria-Napoli 0-2: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 36

Il video con gli highlights e i gol di Sampdoria-Napoli 0-2, match valido per la diciassettesima giornata di Serie A 2022/2023. A Marassi tutto facile per gli azzurri nel primo tempo: rigore concesso in avvio ma sbagliato da Politano, poi il gol di Osimhen, quindi il cartellino rosso per Rincon. Nella ripresa il copione è sempre favorevole ai partenopei che la chiudono nel finale, ancora con un rigore, procurato e calciato da Elmas. Di seguito ecco le immagini salienti.