Basket, Serie A1 2022/2023: Belinelli show, 32 punti per trascinare la Virtus Bologna alla vittoria contro Tortona

Nella sfida valida come ventesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket, la Virtus Bologna sconfigge Tortona con il punteggio di 91-90. Alla ripresa del campionato dopo la lunga pausa dettata dalla Coppa Italia e dalla pausa per le nazionali, va subito in scena un big match tra la seconda e la terza forza alla Segafredo Arena e a conquistare i due punti è la squadra di Scariolo. Terza vittoria consecutiva per le Vu Nere, che nonostante qualche defezione regola gli avversari e raggiunge al primo posto l’Olimpia Milano a quota 32 punti. S’interrompe invece la striscia di quattro successi di fila per i piemontesi. L’MVP della serata non può che essere Marco Belinelli, autore di 32 punti in 25 punti. Menzione d’onore anche per Christon (32 punti anche per lui).

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO CAMPIONATO

DIRITTI TV STAGIONE 2022/2023

PROGRAMMA E TV 20^ GIORNATA

CRONACA – Ottima partenza della squadra ospite, che brilla nel primo quarto e lo fa soprattutto grazie a Christon, Macura e Harper, che da soli segnano i primi 22 punti realizzati da Tortona. L’ultimo canestro del quarto, dall’arco, porta tuttavia la firma di Leonardo Candi. Tortona continua a condurre nel punteggio e in avvio di secondo parziale tocca la doppia cifra di vantaggio grazie alla tripla di Radosevic. La Virtus Bologna, però, è come un vulcano in attesa di eruttare e la rimonta non tarda ad arrivare. Il merito è soprattutto di un 36enne di San Giovanni in Persiceto, che risponde al nome di Marco Belinelli, il quale manda a bersaglio ben cinque triple nel giro di tre minuti e costringe la squadra ospite al time out. Il canestro del sorpasso porta tuttavia la firma di Kyle Weems, che infila la tripla del 44-43, punteggio con cui si chiude il primo tempo.

Molto equilibrata la terza frazione, in cui le squadre avanzano punto a punto e nessuna riesce ad andare in fuga. Nella prima parte i protagonisti sono Weems e Christon, mentre nella seconda a fare la differenza è ancora il cestista con la maglia numero 3. A 3 minuti dalla fine del quarto, Belinelli torna in campo e realizza due triple che consentono alle Vu Nere di rompere la parità e allungare sul +8. Tortona non molla e si riporta fino al -3 grazie a Severini e Candi, ma una tripla di Ojeleye nei secondi finali permette alla Virtus di approcciare l’ultimo e decisivo quarto con sei lunghezze di vantaggio. Nonostante i due possessi di ritardo, Tortona non si abbatte anzi ricuce immediatamente il gap grazie a una serie di canestri da tre punti. Sugli scudi Candi e Severini, ma la Virtus non accusa il colpo, anzi reagisce affidandosi al solito Belinelli e alla sua infallibilità da tre. Semaj Chrsiton però non è da meno, non a caso è proprio lui a prendersi la responsabilità e mandare a bersaglio la tripla del 90-90 a pochi secondi dalla sirena. Supplementari? No, perché Toto Shengelia firma la giocata decisiva, subendo fallo e segnando il tiro libero che fissa il punteggio finale sul 91-90, regalando la vittoria alle Vu Nere.

TABELLINO VIRTUS BOLOGNA-TORTONA

VIRTUS BOLOGNA: Belinelli 32, Ojeleye 15, Weems 13, Mickey 11, Shengelia 7, Hackett 4, Mannion 5, Lundberg 2, Jaiteh 2, Abass 0, Faldini NE, Camara NE

TORTONA: Christon 32, Harper 15, Severini 10, Macura 9, Cain 6, Radosevic 6, Candi 9, Filloy 3, Daum 0, Tavernelli 0, Montellaro NE, Filoni NE.