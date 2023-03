Highlights Trento-Brescia 83-76, basket Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 1

Gli highlights di Trento-Brescia, match valevole per la ventesima giornata del campionato di basket di Serie A 2022/2023, in cui la formazione padrona di casa si è imposta in rimonta sulla squadra ospite mediante il punteggio di 83-76. Un successo estremamente importante per la Dolomiti Energia Trentino, che aggancia il treno di club in corsa per il quarto posto. Ecco il video delle azioni salienti e delle migliori giocate della partita.