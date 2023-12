Sassuolo, Carnevali: “Decreto crescita? Questione del vincolo ancora più importante”

“Milan forte, dobbiamo provare a non sbagliare nulla”. Lo ha detto l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, a Sky Sport prima della sfida contro il Milan: “Decreto crescita? Non è giusto parlare male del calcio italiano, non dimentichiamoci tutto quello che è il settore giovanile, dobbiamo parlare bene a vicenda. Vi garantisco che gestire una squadra è complicato. Non abbiamo mai avuto aiuti, neanche al momento del Covid, le società sostengono i costi da sole. C’è molto da fare, su certe situazioni bisogna migliorare tanto. Ora c’è anche il problema del vincolo e di questo se ne parla meno, forse per me è ancora più importante del decreto crescita. Ora un sedicenne può prendere e andare a giocare all’estero dopo che abbiamo investito su di lui, è un bel problema, questo non funziona e fa perdere l’entusiasmo. Dobbiamo avere una strategia, non si può pensare di arrivare a dover cambiare il modo di lavorare nel giro di un mese. Dobbiamo essere compatti noi dall’interno, ma è troppo limitativo essere compatti sul problema attuale, dobbiamo esserlo su una serie di problematiche per il bene del calcio. Io penso ai dilettanti, dobbiamo essere di esempio”.