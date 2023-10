Basket, Serie A 2023/2024: Trento batte e aggancia Brescia, Tortona strapazza Sassari

La Dolomiti Energia Trento supera 82-90 la Germani Brescia nel match valevole per la quinta giornata del campionato di basket di Serie A 2023/2024. In virtù di questo risultato i bianconeri agganciano proprio i lombardi in testa alla classifica a quota otto punti, in attesa delle altre sfide. Successo anche per la Bertram Derthona Tortona, che si sbarazza per 74-94 del Banco di Sardegna Sassari. Grazie a questa vittoria la compagine piemontese sale al quarto posto a sei punti insieme a Milano, Reggio Emilia e Napoli, mentre i sardi restano nelle retrovie con soli due punti.

PROGRAMMA E TV 5^ GIORNATA

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO SERIE A1 2023/2024

BRESCIA-TRENTO 82-90 (21-17, 23-27, 17-26, 21-18)

La formazione ospite parte spingendo il piede sull’acceleratore e proiettandosi subito sull’2-8, ma ben presto il club lombardo reagisce e completa il sorpasso. L’inerzia della sfida volge a favore di Della Valle e compagni, che riescono a chiudere il primo quarto sul 21-17. Nel secondo parziale sono i bianconeri ad inseguire, ma ancora una volta partono meglio e toccano un massimo vantaggio di nove punti. I padroni di casa, però, non si danno per vinti e negli ultimi minuti danno vita ad una spettacolare rimonta, che consente loro di andare a riposo in parità sul punteggio di 44-44.

Nella ripresa Trento conferma il suo ottimo impatto nei primi minuti mettendo a referto un mini-parziale di 6-0, che crea qualche difficoltà per Brescia. Quest’ultima fa fatica a recuperare, così al Dolomiti ne approfitta per prendere il largo sfiorando anche i dieci punti di margine: il terzo quarto termina 61-70. Negli ultimi minuti di gioco la squadra di casa fa quel che può per restare aggrappata al match, ma è tutto inutile poiché i trentini resistono senza particolari problemi, portando a casa la contesa con un 82-90.

SASSARI-TORTONA 74-94 (20-22, 12-27, 19-31, 23-14)

A muovere per primi la retina sono i piemontesi, che nell’arco di pochi minuti superano i dieci punti di vantaggio. La reazione della compagine sarda non tarda, infatti, in breve tempo riesce a ricucire il gap, chiudendo il primo quarto a sole due lunghezze di distanza sul 20-22. Nel secondo parziale la Derthona alza il livello costruendo un pesantissimo 18-0, che viene spezzato soltanto da una tripla dei padroni di casa, i quali restano ugualmente in alto mare. La compagine ospite, infatti, va a riposo con un confortante 32-49, merito del parziale di 12-27.

Nella seconda frazione di gara Tortona parte subito con il botto, siglando una tripla che vale il +20. La scossa che si attendeva da Sassari non arriva e, per questo motivo, la squadra ospite amministra in tutta tranquillità il proprio vantaggio, sfiorando addirittura il +30: il terzo quarto, infatti, finisce 51-80. Gli ultimi dieci minuti della sfida rappresentano una mera formalità per la Bertram Derthona, che continua la propria fase di gestione e conquista una pesante vittoria con il punteggio finale di 74-94.