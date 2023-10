Basket, Serie A2 2023/2024: successi di Trapani e Cantù, che restano in vetta al girone verde

La Trapani Shark si conferma al comando della classifica del girone verde della Serie A2 2023/2024, battendo la Benacquista Assicurazioni Latina mediante il netto punteggio di 81-104 nel match valevole per la sesta giornata. Per i laziali si tratta dell’ennesima sconfitta stagionale, che li relega ancora all’ultimo posto con zero punti. Successo anche per l’Acqua S. Bernardo Cantù, che si sbarazza della Wegreenit Urania Milano con un 84-97 ed aggancia nuovamente i siciliani al vertice della graduatoria con dieci punti. Nel girone rosso arriva il colpo in trasferta dell’HDL Nardò Basket, che riesce a superare l’UEB Gesteco Cividale per 75-79, completando l’aggancio a metà classifica a quota quattro punti.