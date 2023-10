Basket, Serie A 2023/2024: Brescia e Virtus Bologna si confermano in vetta, prima gioia Scafati

La Germani Brescia batte la GeVi Napoli mediante il punteggio di 80-71 nel match valevole per la terza giornata del campionato di basket di Serie A 2023/2024 e resta al comando della classifica a punteggio pieno. In vetta alla graduatoria c’è anche la Virtus Bologna, che spazza via la Dolomiti Energia Trento con un nettissimo 75-90. Prima vittoria stagionale, invece, per la Givova Scafati Basket, che ha la meglio per 85-77 nei confronti dell’Estra Pistoia, che resta ancora a secco.

PROGRAMMA E TV 3^ GIORNATA

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO SERIE A1 2023/2024

BRESCIA-NAPOLI 80-71 (23-22, 18-16, 18-19, 21-14)

A realizzare il primo canestro del match è Amedeo Della Valle, che consente ai padroni di casa di avere un buon di avvio di gara fino al parziale di 6-0. La reazione da parte della squadra campana non si fa attendere, infatti, la tripla di Zubcic la riavvicina immediatamente nel punteggio, per poi dare vita ad una serie di sorpasso e contro-sorpassi: il primo quarto termina 23-22 in favore dei lombardi. Nel secondo parziale sale in cattedra Akele che, con le sue triple, trascina la squadra ospite verso un piccolo vantaggio, che però Brescia riesce a vanificare nell’arco di pochi secondi: i ragazzi di Alessandro Magro ribaltano e vanno a riposo sul 41-38.

La ripresa si apre con una tripla per parte, che mantiene invariate le distanze tra le due rivali. Napoli cerca di riportarsi avanti, ma è sempre costretta ad inseguire Brescia che, grazie a delle importanti giocate, chiude il terzo quarto sul 59-57. Negli ultimi minuti di gioco i biancazzurri provano a chiudere i conti e riescono nel loro intento, portando a casa la terza vittoria in altrettante partite con lo score di 80-71.

TRENTO-VIRTUS BOLOGNA 75-90 (17-25, 23-16, 19-28, 16-21)

Jordan Mickey apre la sfida mettendo a referto i primi due punti di giornata, poi la tripla di Cordinier firma il 7-0, fino al canestro da tre di Grazulis, che sblocca i padroni di casa. Le V nere restano in pieno controllo e allungano in pochi minuti sul +14, ma nel finale del primo quarto i trentini ricuciono parzialmente il gap (17-25). Nel secondo parziale la Dolomiti è brava a reagire grazie ad Udom e Grazulis, portandosi a sole tre lunghezze di distanza dai rivali, fino ad arrivare al pareggio firmato dalla tripla di Hubb. La Virtus, pur soffrendo, riesce ad andare a riposo avanti di un punto sul 40-41.

Nella seconda frazione di gara Trento riparte con una tripla, ma la Virtus Bologna fa meglio con i tiri da fuori e area e allunga ulteriormente, proiettandosi a quasi venti punti di margine, terminando il terzo quarto sul 59-69. Negli ultimi dieci minuti la compagine emiliana si conferma padrona incontrastata del campo e amministra agevolmente il gap. La Virtus Bologna conquista il successo su Trento con un netto 74-90 e resta al comando della classifica insieme a Brescia.

SCAFATI-PISTOIA 85-77 (21-16, 22-14, 22-23, 20-24)

I padroni di casa hanno un buon approccio alla gara, segnando i primi due punti del giorno e successivamente infilando una serie di triple, che mette in grande difficoltà la compagine toscana. Quest’ultima prova a limitare i danni e termina il primo quarto sul 21-16. Nel secondo parziale è sempre la formazione campana a mostrare le migliori cose, tanto da aumentare il suo vantaggio oltre i dieci punti. All’intervallo il punteggio sorride a Scafati, che va a riposo su un confortante 43-30.

Nella ripresa Pistoia prova a ripartire con il piede giusto piazzando un parziale di 7-0, che le consente di dimezzare lo svantaggio, ma ben presto Scafati riprende la propria marcia ristabilendo una distanza di sicurezza e chiudendo il terzo quarto sul 65-53. Il club toscano è costretto a giocarsi il tutto per tutto nel finale, ma il copione resta il medesimo delle fasi precedenti, con un costante elastico nel punteggio che favorisce sempre i padroni di casa. Alla fine gli ospiti recuperano soltanto quattro punti, che non sono sufficienti ad evitare la prima affermazione stagionale di Scafati per 85-77.