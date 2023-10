Turchia-Lettonia: gol annullato per fuorigioco Calhanoglu, interviene Chiffi al Var

Interviene il Var nella sfida tra Turchia e Lettonia, valida per le qualificazioni agli Europei 2024 in Germania. Al 22′ del primo tempo Akgun, dopo un rimpallo fortunoso, trova il gol del vantaggio per la nazionale di Montella. Il Var italiano Chiffi segnala però un fuorigioco di Calhanoglu, che aveva mancato pochi istanti prima la rete dell’1-0 lisciando il pallone che poi sarebbe finito sui piedi dell’esterno dopo il rimpallo. Niente da fare quindi per la Turchia, che sta continuando ad assediare la retroguardia lettone.