Basket, Serie A 2022/2023: la Virtus batte l’Olimpia 69-75 e resta da sola al comando

La Virtus Bologna batte 69-75 l’Olimpia Milano nel match di alta classifica valevole per la ventiduesima giornata del campionato di basket di Serie A 2022/2023. Un successo estremamente importante per la formazione emiliana, che adesso è da sola al comando della graduatoria con 36 punti, mentre i biancorossi restano al secondo posto a quota 34.

La formazione ospite si rende protagonista di una buon avvio di partita con Marco Belinelli che realizza immediatamente una delle sue triple. Dopo un parziale di 0-5, i campioni d’Italia in carica realizzano i loro primi due punti, ma continuano a fare fatica in zona offensiva. L’Olimpia reagisce, ma nel finale di primo quarto i canestri da tre di Mickey e Weems consentono agli emiliani di chiudere sul 16-25. Nel secondo parziale Baron infila subito una tripla per provare a rianimare i suoi compagni di squadra, ma Hackett e Lundberg rispondono con la medesima moneta incrementando ulteriormente il gap di oltre dieci punti. Le V nere, dunque, vanno a riposo sul confortante vantaggio di 36-49.

Nella ripresa l’Olimpia Milano parte realizzando un incredibile parziale di 11-0 nell’arco di pochi secondi, che dà il via al proprio tentativo di rimonta. A spezzare il dominio dei ragazzi di Ettore Messina è soltanto un tiro libero segnato da Mickey dopo oltre quattro minuti, ma nell’azione successiva i biancorossi completano il sorpasso con una tripla di Stefano Tonut. Nonostante la grande prestazione dei padroni di casa, la Virtus Bologna contiene i danni e conserva il vantaggio (55-57). Negli ultimi dieci minuti di gioco la squadra ospite torna ai livelli della prima frazione e, con grande tenacia, rimette qualche punti di distanza tra sé e gli avversari. Questi ultimi fanno tutto il possibile, ma devono arrendersi al successo per 69-75 della Virtus Bologna.

IL TABELLINO

OLIMPIA MILANO-VIRTUS BOLOGNA 69-75 (15-26, 21-23, 19-8, 14-18)