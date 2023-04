Basket, Serie A 2022/2023: Pesaro aggancia i playoff, colpi salvezza di Napoli e Scafati

Vittoria importante in ottica playoff per Pesaro, che batte 94-83 Trieste nel match valevole per la ventottesima giornata del campionato italiano di basket di Serie A 2022/2023. I friulani, dunque, restano invischiati nella lotta salvezza con Napoli, che invece coglie un prezioso successo per 82-69 contro Tortona terza in classifica. Lo scontro diretto per evitare la retrocessione tra Verona e Scafati se lo aggiudicano i campani con lo score di 78-86.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO CAMPIONATO

DIRITTI TV STAGIONE 2022/2023

PROGRAMMA E TV 28^ GIORNATA

NAPOLI-TORTONA 82-69 (16-24, 19-9, 27-20, 20-16)

A muovere per primola retina e Christon con una schiacciata, che prova a dare il via alla fuga della formazione ospite proiettata sul 6-1. I padroni di casa non restano a guardare e reagiscono trascinati da un ottimo Stewart, ma sono costretti a chiudere il primo quarto sotto 16-24. Nel secondo parziale, invece, la compagine campana si rende protagonista di una bella partenza tanto da acciuffare il pareggio sempre grazie al solito Stewart, che in seguito firma anche il sorpasso. I piemontesi non ci stanno e tornano in vantaggio, ma soltanto temporaneamente poiché la Gevi, grazie ad un incredibile parziale di 19-9, va a riposo sul 35-33.

Nella ripresa è sempre Napoli ad avere in mano il controllo della gara, tanto da incamerare un enorme vantaggio di oltre dieci punti che tramortisce Tortona. Quest’ultima, infatti, fa molta fatica a trovare una reazione mentre i padroni di casa continuano a macinare punti fino al 62-53 del terzo quarto. Negli ultimi dieci minuti i piemontesi cerca di ricucire l’ampio gap, ma il club partenopeo si aggiudica anche questo parziale per 20-16 e porta a casa un prezioso successo in ottica salvezza con lo score di 82-69.

PESARO-TRIESTE 94-83 (22-21, 24-19, 18-23, 30-20)

Stumbris firma i primi due punti della sfida in favore degli ospiti, che conducono la partita fino al 5′ per poi cedere il passo agli avversari. Le ottime giocate di Kravic e Lever consentono alla compagine marchigiana di passare in vantaggio e di chiudere il primo quarto sul 22-21. Nel secondo parziale la squadra padrona di casa conferma il proprio vantaggio, ma a scuotere i friulani ci pensa Bartley che, con i suoi punti, completa il sorpasso ai danni dei rivali. L’episodio, però, rimane soltanto un’illusione perché gli uomini di coach Repesa si riportano immediatamente avanti andando negli spogliatori sul 46-40.

Nella seconda frazione di gara Pesaro sembra poter proseguire sulla strada intrapresa nei primi venti minuti, ma a lungo andare inizia a soffrire le giocare della squadra rivale. Trieste, infatti, spinge sull’acceleratore e, dopo essere stata contenuta dai padroni di casa, riesce a mettere la freccia per il sorpasso. Il terzo quarto termina 64-63 in favore dei marchigiani e fa presagire un finale incandescente. In questa fase la Carpegna prova a riprende in mano la gara mettendo oltre dieci punti di margine tra sé e gli avversari, che provano a rimanere in partita fino alla fine ma non ci riescono: Pesaro vince 94-83 e resta in piena corsa playoff.

VERONA-SCAFATI 78-86 (18-27, 18-26, 20-13, 22-20)

In uno scontro salvezza estremamente importante a tre giornata dal termine della regular season, la formazione ospite ha un ottimo approccio mettendo a referto un parziale di 6-0 con le triple di Pinkins ed Okoye. I padroni di casa provano a scuotersi e si fanno sotto, ma la squadra campana resta in controllo e tocca i dieci punti di vantaggio, chiudendo il primo quarto sul 18-27. Nel secondo parziale il copione della sfida non cambia dato che Logan infila due tiri da tre consecutivi in favore della Givova, che sono soltanto l’antipasto di un vero dominio: i campani dilagano e possono andare a riposo su un confortante 36-53.

Al ritorno in campo in campo Scafati riprende esattamente da dove aveva lasciato, mettendo a canestro una bella tripla che vale il momentaneo +20. Verona, però, non molla e cerca di tenere botta dimezzando il larghissimo svantaggio e terminando il terzo quarto sotto 56-66. Prosegue il momento positivo dei veneti che, con un parziale di 5-0, arrivano addirittura a -5, ma Thompson e compagni difendono il loro vantaggio e tornano ad realizzare importanti canestri. Colpo salvezza di Scafati, che batte Verona per 78-86