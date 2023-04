Basket, Serie A 2022/2023: l’Olimpia Milano batte Verona, colpo in rimonta di Varese su Trieste

L’Olimpia Milano spazza via la Tezenis Verona mediante il punteggio di 61-83 nel match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di basket di Serie A 2022/2023. I lombardi, dunque, resta in corsa per accaparrarsi il primo posto in classifica. Varese supera in rimonta Trieste 80-83, mentre Brindisi annienta Sassari con un incredibile 92-58.

VERONA-OLIMPIA MILANO 61-83 (8-24, 16-15, 20-21, 17-23)

I ragazzi guidati da Ettore Messina si rendono protagonisti di un ottimo avvio di partita mettendo a referto un parziale di 6-0 grazie alle triple di Voigtmann e Baron. I padroni di casa accennano una timida reazione riportandosi a due lunghezze di distanza, ma ben presto l’Olimpia prende il largo trascinata da Hall e Datome: il primo quarto si chiude 24-8 in favore dei meneghini. In apertura del secondo parziale Bortolani prova a scuotere il club veneto infilando una bella tripla, ma i biancorossi mantengono agevolmente il controllo delle operazioni. In questa fase c’è maggiore equilibrio, tant’è che i gialloblù riescono a vincere il quarto di un punto, anche se lo svantaggio all’intervallo resta abissale (24-39).

Nella ripresa è sempre Milano ad aprire le marcature, ma questa volta Verona non si fa trovare impreparata e piazza un importante parziale di 7-0 che prova a spaventare i rivali. Dopo una fase di stallo i campioni d’Italia in carica cambiano marcia e tornano a concretizzare tiri da tre, così da terminare il terzo quarto 44-60. Un altro punto, dunque, guadagnato dagli ospiti che negli ultimi dieci minuti di gioco non devono fare altro che amministrare il vantaggio per portare a casa il successo con un nettissimo 61-83.

BRINDISI-SASSARI 92-58 (20-21, 16-10, 23-16, 33-11)

I pugliesi aprono le marcature con un canestro da due punti di Stephens, ma la compagine ospite risponde immediatamente con Riisma. La partita si dimostra sin dai primi minuti molto equilibrata, tanto che le due avversarie si danno battaglia punto su punto, chiudendo il primo quarto sullo score di 20-21. Nel secondo parziale le difese appaiono ancor più blindate rispetto ai primi minuti, infatti, il punteggio rimane estremamente basso. L’Happy Casa si accende all’improvviso tentando l’allungo con Perkins e Bowman, ma la Dinamo limita i danni e va a riposo sotto 36-31.

Nella seconda frazione di gara Brindisi decide di spingere ulteriormente sull’acceleratore, ma inizialmente Sassari tiene botta e contiene il gap. Con il passare dei minuti gli uomini di Vitucci incrementano il loro vantaggio con un finale strepitoso, che li proietta sul +12 (59-47). Il copione negli ultimi dieci minuti dell’incontro è il medesimo, con i sardi che appaiono orami rassegnati alla sconfitta. La formazione pugliese, dunque, domina mettendo a referto un mostruoso 33-11 e porta a casa una preziosa vittoria con il risultato di 92-58.

TRIESTE-VARESE 80-83 (24-17, 19-21, 22-23, 15-22)

Buona partenza da parte della squadra ospite, che si lancia subito sul 5-0 con le trasformazioni di Brown e Davis, ma ben presto i friulani rimettono tutto in equilibrio. I padroni di casa passano in vantaggio, mentre il club lombardo resta in scia, almeno fino all’8′ del primo quarto, momento in cui Trieste fa uno scatto per chiudere sul 24-17 con la tripla di Campogrande. Nel secondo parziale la situazione non migliora molto per l’Openjobmetis, sempre costretta ad inseguire. I ragazzi di Legovich restano in pieno controllo della sfida, ma devono cedere due punti ai rivali andando a riposo sul 43-38.

Nel secondo tempo Varese torna in campo con il piglio giusto ricucendo in maniera consistente il gap fino ad agguantare il pareggio, che però dura soltanto qualche secondo. Trieste, infatti, balza nuovamente la comando della gara, anche se nel terzo parziale cede un altro punto ai lombardi che terminano indietro sul 65-61. In un finale di partita davvero incandescente i biancorossi si riportano a sole due lunghezze dai friulani e, nel momento giusto, completano il sorpasso portando a casa il successo per 80-83.