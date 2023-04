Wta Stoccarda 2023: programma, orari e ordine di gioco di lunedì 17 aprile

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della giornata di lunedì 17 aprile del torneo Wta di Stoccarda 2023. Come da tradizione si inizia in maniera soft in Germania, con solamente tre incontri da disputare nella giornata d’apertura. Questo anche per permettere alle tante giocatrici impegnate in Billie Jean King Cup di arrivare a Stoccarda dopo le fatiche del fine settimana. Sul Centrale apriranno Bucsa e Korpatsch, con il piatto forte che sarà il match tra Alexandrova e Vekic. Sul Campo 1 invece Zheng e Parks.

CENTER COURT

Ore 15:30 – Bucsa vs Korpatsch

a seguire – Alexandrova vs Vekic

COURT 1

Ore 12:00 – Zheng vs Parks