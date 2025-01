Serata negativa per le formazioni italiane impegnate nelle coppe europee. Oltre alla sconfitta della Virtus Bologna in Eurolega, arrivano altri due ko per la Reyer Venezia in Eurocup e per il Banco di Sardegna Sassari in Europe Cup; sorride solo la UnaHotels Reggio Emilia, che nel suo incontro valido come sfida di ritorno dei play-in di Champions League ha superato lo scoglio Telekom Baskets Bonn assicurandosi così il pass per le top16 della competizione.

Reggio Emilia vola alle top 16

Gara non entusiasmante quella della Reggiana, caratterizzata da diversi errori da ambo i lati: ne beneficia però l’equilibrio, dal momento che nessuna delle due squadre riesce a prendere il largo. Reggio parte meglio nel primo quarto, ma nei secondi 10′ arriva la rimonta di Bonn, che chiude davanti all’intervallo. Malgrado scarse percentuali nel tiro da fuori, la formazione di Prifts riesce a recuperare nella ripresa fino al +8. Poi nell’ultimo periodo si susseguono i cambi di leadership fino a quando Cheatam (ancora fermo a zero in quel momento) trova due triple pesanti, intervallate da un layup di Faried e porta sul +1 Reggio Emilia a meno di un minuto dalla sirena. Winston è freddo in lunetta e i biancorossi la spuntano 73-70: bissato il +3 dell’andata (a Bonn finì 94-91) e top16 meritate.

UnaHotels Reggio Emilia: Barford 2, Gallo ne, Winston 23, Faye 8, Gombauld 6, Smith 5, Uglietti 4, Vitali, Faried 14, Grant 5, Chillo ne, Cheatham 6. All: Priftis.

Telekom Baskets Bonn: McGhee 10, Bahre 2, Griesel 2, Fleming jr 17, Soares 13, Allegri, Hume 10, Pape 7, Thiemann, Muller, Kennedy 9, Kazakevicius. All: Moors.

Sconfitta pesante in Eurocup per la Reyer Venezia

Brutta sconfitta invece per l’Umana Reyer Venezia, che nel 15esimo turno di Eurocup cade al Taliercio contro il Cluj-Napoca, interrompendo così la striscia di tre vittorie europee consecutive. Una sconfitta che pesa sulla classifica, dal momento che si trattava di uno scontro diretto per la zona play-off, che ora come ora vede fuori gli orogranata a tre turni dalla conclusione della fase a gironi, e con lo scontro diretto sfavorevole con i romeni.

La partita è stata complicata fin dall’inizio per i padroni di casa, con Cluj che guidata dai suoi esterni Seeley e Simpson parte fortissimo e allunga (14-2). L’attacco della Reyer trova grosse difficoltà al tiro e perde troppi palloni, ma malgrado ciò la reazione arriva nel terzo quarto: Kabengele confeziona un parziale di 7-0 e Venezia torna in parità e mette anche la testa avanti sul 60-58. Negli ultimi dieci minuti però Cluj torna di nuovo sopra, ancora grazie a Seeley e Simpson, e questa volta l’allungo è decisivo per l’88-77 finale in favore della formazione romena.