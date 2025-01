Stop in Lituania per la Virtus Bologna nella ventunesima giornata dell’Eurolega 2024/25. La formazione di Dusko Ivanovic è incappata nella sconfitta numero 15 della sua stagione sul campo dello Zalgiris Kaunas; gara che ha visto sempre la squadra di casa avanti nel punteggio, e nel finale è riuscita a resistere al tentativo di recupero delle V nere fino al 77-68 finale. Ridotte sempre più al lumicino le speranze di recuperare la zona play-in per i bianconeri, mentre i ragazzi di Trinchieri sono ancora in piena lotta.

Il migliore in campo è Sylvain Francisco con 20 punti e una serie di canestri decisivi per il successo finale. In casa Zalgiris ci sono anche 16 punti di Edgaras Ulanovas, mentre Arnas Butkevicius e Dovydas Giedraitis ne aggiungono rispettivamente 11 e 10. Lato Virtus Bologna gli unici due in doppia cifra sono Isaia Cordinier con 18 punti e Tornik’e Shengelia a quota 12.

La cronaca di Zalgiris Kaunas-Virtus Bologna

I padroni di casa partono fortissimo e volano subito sull’8-0 grazie a due triple di Giedraitis e Francisco e a un appoggio di Birutis. La Virtus si sblocca con il tap-in di Grazulis, ma ancora Birutis si fa sentire sotto le plance e segna il 10-2. Il timeout di Ivanovic non scuote la Virtus, che viene ancora una volta trafitta dai padroni di casa con le triple di Ulanovas e Butkevicius (16-4). Due schiacciate di Diouf, ben imbeccato dai suoi compagni, muovono il punteggio per le V nere, ma lo Zalgiris da tre punti è una sentenza: segnano ancora Francisco e Ulanovas, ma Akele batte un colpo e sulla sirena del primo quarto segna il 25-13.

Il secondo quarto si apre con una tripla di Walker, che subito dopo ne mette un’altra in arresto e tiro per il 31-13. Morgan risponde con la stessa moneta, ma l’ingresso dalla panchina di Smailagic permette alla formazione di Trinchieri di rimanere saldamente avanti grazie a due incursioni sopra il ferro del lungo serbo. Cordinier si iscrive a referto con un canestro da sotto e poi segna col fallo in contropiede, mentre Pajola trova la tripla e la Virtus Bologna prova a rimanere in scia. Butkevicius però trova l’highlight della gara: piazza la chase down su Pajola e dal contropiede che ne nasce segna da tre per il nuovo +14 (38-24). Shengelia trova i primi due con un grande movimento in post, poi Cordinier replica con un gran canestro in sottomano e le due squadre vanno all’intervallo sul 41-32.

Nella ripresa la Virtus torna a contatto ma non basta

La ripresa si apre con una tripla di Francisco, ma Belinelli dall’altro lato esce dai blocchi e va fino in fondo con il floater, poi Pajola segna da tre e le V nere tornano in singola cifra di svantaggio (44-37). Successivamente Shengelia corre bene il campo e schiaccia, ma Francisco tira fuori dal cilindro un’altra bomba d’autore che riporta a +10 lo Zalgiris. Butkevicius trova un’altra tripla forzata allo scadere dei 24″, ma Cordinier risponde in penetrazione subendo anche il fallo (52-43). Giedraitis punisce la difesa della Virtus che passa dietro sui blocchi con l’ennesima tripla, ma nella metà campo offensiva Belinelli trova il jumper e Shengelia un canestro da sotto. Smailagic prosegue con il suo grande impatto dalla panchina e segna da tre dall’angolo, e al terzo e ultimo riposo il tabellone dice 61-51.

Morgan piazza la tripla fuori ritmo a inizio quarto quarto, poi Hackett imbecca alla perfezione il backdoor di Grazulis e Bologna torna in scia a -5 sul 61-56. Dopo il timeout Francisco riprende a segnare da tre, ma grazie ai liberi e un Cordinier assoluto leader offensivo, la Virtus scrive il nuovo -4 (64-60). La formazione di Ivanovic non riesce mai però a rientrare a un possesso di svantaggio soprattutto grazie ad un Sylvain Francisco in stato di grazia, che con un arresto e tiro e un layup appoggiato al vetro chiude di fatto la contesa: lo Zalgiris trionfa con merito 77-68.