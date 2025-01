Le probabili formazioni della ventunesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025, che andrà in scena da venerdì 17 a lunedì 20 gennaio. Ora che quasi tutte le squadre sono allineate a livello di partite giocate, è arrivato il momento di focalizzarsi sul secondo turno del girone di ritorno, che si aprirà con l’anticipo dello Stadio Olimpico tra la Roma di Claudio Ranieri e il Genoa di Patrick Vieira, in programma venerdì alle 20:45: due squadre con obiettivi diversi, ma bisognose di fare punti.

Il sabato inizierà con la partita delle ore 15:00 con il Bologna di Vincenzo Italiano, che ospiterà al Dall’Ara il Monza di Salvatore Bocchetti, in profonda crisi a causa dello scarso rendimento e dell’ultimo posto in classifica. Alle ore 18:00 all’Allianz Stadium andrà in scena il grandissimo match tra la Juventus di Thiago Motta e il Milan di Sergio Conceicao, con i bianconeri che proveranno a riscattarsi dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana subita proprio contro i rossoneri.

In serata, alle ore 20:45, ci sarà un’altra partita di cartello come quella del Gewiss Stadium che vedrà opposte due formazioni attualmente in lotta per lo Scudetto: l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e il Napoli di Antonio Conte. Domenica alle pre 12:30 il lunch match prevede l’incrocio del Franchi tra la Fiorentina di Raffaele Palladino e il Torino di Paolo Vanoli: due allenatori arrivati in estate, che stanno avendo un rendimento opposto sulle rispettive panchine.

Alle ore 15:00 il Lecce di Marco Giampaolo andrà a caccia di punti salvezza nella sfida diretta della Unipol Domus contro il Cagliari, mentre il Parma di Fabio Pecchia se la vedrà al Tardini contro il Venezia di Eusebio Di Francesco. Alle ore 18:00 la Lazio di Marco Baroni sarà impegnata nell’insidiosa trasferta del Bentegodi contro l’Hellas Verona.

In serata, alle ore 20:45 arriverà il momento di scendere in campo per l’Inter di Simone Inzaghi, che al Meazza ospiterà il sorprendente Empoli di Roberto D’Aversa. Lunedì alle ore 20:45 chiuderà il programma il posticipo del Sinigaglia tra il Como di Cesc Fabregas e l’Udinese di Kosta Runjaic. Ecco tutte le probabili formazioni della ventunesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025.

Serie A, probabili formazioni 21^ giornata

Roma-Genoa

ROMA – L’unico dubbio è legato a Pellegrini, che appare in vantaggio rispetto a Pisilli. Da valutare le condizioni di Bryan Cristante, ma il centrocampista – assente da inizio dicembre – sembra destinato al rientro tra i convocati.

GENOA – Zanoli, Pinamonti e Miretti nel tridente. Frendrup, Badelj e Thorsby a centrocampo. Difesa composta da De Winter, Bani, Vasquez e Martin.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Kone, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk

Ballottaggi: Pellegrini 55% – Pisilli 45%

Indisponibili: –

Squalificati: –

Genoa (4-3-3): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Frendrup, Badelj, Thorsby; Zanoli, Pinamonti, Miretti

Ballottaggi: –

Indisponibili: Malinovskyi, Ekuban, Vitinha, Norton-Cuffy, Ahanor

Squalificati: –

Bologna-Monza

BOLOGNA – Lucumi squalificato dopo il rigore causato a tempo scaduto contro la Roma. Al suo posto spazio ad Erlic. A centrocampo Freuler e Ferguson. Ndoye, Odgaard e Dominguez a supporto di Dallinga, in vantaggio su Castro.

MONZA – Sensi favorito su Bianco. Djuric unico riferimento in attacco con Ciurria e Caprari alle sue spalle.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Erlic, Miranda; Freuler, Ferguson; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Dallinga

Ballottaggi: Odgaard 55% – Pobega 45%; Dallinga 55% – Castro 45%

Indisponibili: El Azzouzi, Aebischer, Cambiaghi

Squalificati: Lucumi

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bondo, Sensi, Birindelli; Ciurria, Caprari; Djuric

Ballottaggi: Sensi 55% – Bianco 45%

Indisponibili: Kyriakopoulos, Gagliardini, Pessina, Mota

Squalificati: –

Juventus-Milan

JUVENTUS – Torna Vlahovic dal 1′, Nico Gonzalez va a destra con Yildiz che torna a sinistra. Mbangula e Weah attesi dalla panchina. Rientra Locatelli dalla squalifica.

MILAN – Rientra Emerson Royal dalla squalifica e si riappropria della corsia di destra. Davanti niente doppio centravanti per Conceicao, ballottaggio Musah-Bennacer col primo favorito.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio, Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso, Thuram, Locatelli, Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz, Vlahovic

Ballottaggi: Nico Gonzalez 55% – Mbangula 45%

Indisponibili: Bremer, Cabal, Conceicao, Rouhi, Milik

Squalificati: –

Milan (4-3-3): Maignan, Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez, Musah, Fofana, Reijnders, Pulisic, Morata, Leao

Ballottaggi: Musah 60% – Bennacer 40%

Indisponibili: Chukwueze, Florenzi, Loftus-Cheek, Okafor

Squalificati: –

Atalanta-Napoli

ATALANTA – Da capire se Retegui può rientrare, in ogni caso l’attacco leggero sarà la prima scelta di Gasperini: favorito Samardzic sia su Pasalic che su Brescianini

NAPOLI – Conte spera nel recupero di Olivera, così facendo troveremo Spinazzola nel reparto avanzato, altrimenti spazio a Ngonge se Politano non è ancora pronto.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Samardzic, Lookman; De Ketelaere.

Ballottaggi: Ruggeri 55% – Zappacosta 45%; Samardzic 55% – Pasalic 45%.

Indisponibili: Scamacca

Squalificati: –

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka; Neres, McTominay, Spinazzola; Lukaku

Ballottaggi: Spinazzola 55% – Ngonge 45%

Indisponibili: Buongiorno, Politano, Olivera (in dubbio)

Squalificati: –

Fiorentina-Torino

FIORENTINA – Solito 4-2-3-1 con Gudmundsson candidato per una maglia da titolare. Con lui Colpani e Sottil a sostegno di Kean. Adli e Mandragora a centrocampo.

TORINO – Karamoh e Adams in attacco. Lazaro e Sosa sulle corsie laterali, mentre Vlasic, Ricci e Tameze agiranno a centrocampo.

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean

Ballottaggi: Gudmundsson 55% – Beltran 45%

Indisponibili: Cataldi, Bove

Squalificati: –

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Maripan, Coco; Lazaro, Vlasic, Ricci, Tameze, Sosa; Karamoh, Adams

Ballottaggi: Tameze 55% – Ilic 45%

Indisponibili: Schuurs, Gineitis, Zapata, Ilic (in dubbio)

Squalificati: Linetty

Parma-Venezia

PARMA – Solita sfilza di infortunati per Pecchia, torna però Man e si riappropia della corsia offensiva di destra, con Cancellieri a sinistra e Sohm a ispirare Bonny.

VENEZIA – Formazione ormai tipo per Di Francesco: Busio e Oristanio alle spalle di Pohjanpalo nel 3-4-2-1. Nicolussi Caviglia in cabina di regia.

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Valenti, Balogh, Valeri; Keita, Hernani; Cancellieri, Sohm, Man; Bonny

Ballottaggi: Man 55% – Mihaila 45%

Indisponibili: Circati, Osorio, Estevez, Bernabé, Charpentier, Kowalski, Benedyczak

Squalificati: –

Venezia (3-4-2-1): Stankovic; Sverko, Idzes, Altare; Ellertson, Andersen, Nicolussi Caviglia, Zampano; Oristanio, Busio; Pohjanpalo

Ballottaggi: –

Indisponibili: Duncan, Raimondo, Svoboda, Crnigoj, Doumbia

Squalificati: –

Cagliari-Lecce

CAGLIARI – Wieteska rimpiazza Mina infortunato, Obert terzino destro e Felici favorito su Augello. Piccoli unica punta, Viola ancora favorito su Gaetano.

LECCE – Coulibaly e Rafia intoccabili a centrocampo, Berisha out e dunque c’è Ramadani. Rebic in panchina con Morente, Dorgu e Krstovic nel tridente di Giampaolo.

Cagliari (4-4-1-1): Scuffet; Zappa, Wieteska, Luperto, Obert; Zortea, Adopo, Makoumbou, Augello; Viola; Piccoli

Ballottaggi: Viola 55% – Gaetano 45%

Indisponibili: Luvumbo, Mina

Squalificati: –

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Ramadani, Coulibaly, Rafia; Dorgu, Krstovic, Morente

Ballottaggi: Guilbert 55% – Pierotti 45%

Indisponibili: Gaspar, Banda, Berisha, Gallo, Gonzalez, Rafia, Sansone

Squalificati: –

Verona-Lazio

VERONA – Mister Zanetti ritrova a disposizione Serdar e Tchatchoua, che hanno scontato un turno di squalifica. Il centrocampista potrebbe partire dalla panchina, con Duda e Belahyane titolari. L’esterno tornerà titolare, riprendendosi il posto occupato da Bradaric nella scorsa gara.

LAZIO – Buone notizie per Marco Baroni, che ritrova in blocco tre calciatori reduci dalla squalifica: Castellanos, Gila e Zaccagni, dunque, dovrebbero scendere in campo dal 1′. Sono da valutare, invece, le condizioni fisiche di Pedro, reduce da un infortunio.

Verona (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Lazovic, Belahyane, Duda, Tchatchoua; Suslov; Tengstedt, Sarr

Ballottaggi: –

Indisponibili: Frese, Harroui

Squalificati: –

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila, Nuno Tavares; Rovella, Guendouzi; Tchaouna, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos

Ballottaggi: Marusic 55% – Lazzari 45%

Indisponibili: Vecino, Pedro (in dubbio)

Squalificati: –

________________________________________________________________________________

Inter-Empoli

INTER – In difesa potrebbe avere spazio Darmian nel terzetto insieme a De Vrij e Bastoni. Sono da valutare le condizioni di Francesco Acerbi, mentre Bisseck dovrebbe essere ancora fuori dai giochi. Si confida nel ritorno dal 1′ di Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram.

EMPOLI – Mister Roberto D’Aversa è ancora alle prese con i numerosi infortuni e probabilmente dovrà ancora adattare Cacace nel terzetto difensivo insieme a Goglichidze ed Ismajli. In mezzo al campo spazio a Henderson, Maleh ed Anjorin.

Inter (3-5-2): Sommer, Darmian, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco, Taremi, Lautaro

Ballottaggi: Bisseck 55% – Darmian 45%

Indisponibili: Acerbi, Di Gennaro, Pavard, Thuram, Calhanoglu (in dubbio)

Squalificati: –

Empoli (3-5-2): Vásquez; Goglichidze, Ismajli, Cacace; Gyasi, Anjorin, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Colombo

Ballottaggi: Henderson 55% – Maleh 45%

Indisponibili: Ebuehi, Zurkowski, Sazonov, Pellegri, Viti, Haas, Solbakken.

Squalificati: –

________________________________________________________________________________

Como-Udinese

COMO – Goldaniga tornerà dalla squalifica, ma non è scontata la sua presenza dal 1′: in difesa, infatti, potrebbe essere confermato Dossena al fianco di Kempf. Sergi Roberto dovrebbe essere regolarmente a disposizione, mentre il nuovo arrivato Diao spera di trovare spazio a gara in corso.

UDINESE – Mister Kosta Runjiac ritrova Lorenzo Lucca, reduce dal turno di squalifica, e dovrebbe subito schierarlo titolare al fianco dell’inamovibile Floran Thauvin. Alexis Sanchez, però, scalpita e spera di sfilare una maglia all’ex attaccante del Pisa.

Como (4-2-3-1): Reina; Van der Brempt, Dossena, Kempf, Barba; Sergi Roberto, Da Cunha; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone

Ballottaggi: Cutrone 65% – Belotti 35%

Indisponibili: Perrone, Moreno

Squalificati: –

Udinese (3-5-2): Sava; Kabasele, Bijol, Toure; Ehizibue, Karlstrom, Lovric, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Sanchez

Ballottaggi: Lovric 55% – Payero 45%

Indisponibili: Okoye, Zarraga, Davis.

Squalificati: –