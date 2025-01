Turno infrasettimanale della Serie A2 2024/2025 di basket che sorride alle prime della classe. La giornata numero 21 ha visto la vittoria dell’Apu Udine nel derby friulano contro la Ueb Gesteco Cividale con il punteggio di 76-66. I bianconeri prendono il largo fin da subito nel primo quarto, poi resistono al ritorno dei ragazzi di coach Pillastrini e nel finale chiudono la gara grazie ad una serie di triple di Anthony Hickey, assoluto man of the match. L’ex Cantù è il miglior realizzatore con 26 punti, a cui aggiunge anche sei rimbalzi e sette assist, a testimonianze di una prova di altissimo livello. Per la squadra allenata da Vertemati vanno in doppia cifra anche Mirza Alibegovic con 13 punti, Iris Ikangi con undici e Xavier Johnson con dieci. Lato Gesteco il migliore è il capitano Eugenio Rota con 12, unico in doppia cifra.

Rimini rimane in vetta, Cantù resta in scia

Il successo nel derby conferma l’Apu al secondo posto in classifica, alle spalle di Rimini. La formazione romagnola ha superato tra le mura amiche per 82-77 la Libertas Livorno, centrando così la vittoria numero diciassette in ventuno partite, una di vantaggio sulle inseguitrici. Al secondo posto insieme ai friulani c’è infatti anche l’Acqua San Bernardo Cantù, corsara sul campo di Cremona per 81-72 e agganciata così al treno delle migliori della classe. Decisivo ancora una volta Grant Basile, che sfodera il suo season high con 29 punti e 10/13 dal campo. Vittoria pesante anche per Torino, che passa 73-72 sul campo dell’Urania Milano nonostante i 25 punti di Alessandro Gentile. In chiave play-off si rilancia anche la Fortitudo Bologna, che trova il successo 83-71 in casa di Orzinuovi.

La classifica della Serie A2 di basket

RivieraBanca Basket Rimini 34pt (17V, 4P) Apu Old Wild West Udine 32pt (16V, 5P) Acqua S. Bernardo Cantù 32pt (16V, 5P) UEB Gesteco Cividale 28pt (14V, 7P) Wegreenit Urania Milano 26pt (13V, 8P) Flats Service Fortitudo Bologna 24pt (12V, 9P) Real Sebastiani Rieti 24pt (12V, 9P) Avellino Basket 24pt (12V, 9P) Tezenis Verona 24pt (12V, 8P) Unieuro Forlì 22pt (11V, 9P) Carpegna Prosciutto Basket Pesaro 22pt (11V, 10P) Gruppo Mascio Orzinuovi 18pt (9V, 12P) Reale Mutua Torino 18pt (9V, 12P) Valtur Brindisi 18pt (9V, 12P) Libertas Livorno 1947 14pt (7V, 14P) Ferraroni Juvi Cremona 14pt (7V, 14P) Elachem Vigevano 1955 12pt (6V, 14P) Sella Cento 12pt (6V, 15P) HDL Nardò Basket 12pt (6V, 15P) UCC Assigeco Piacenza 6pt (3V, 18P)

I risultati del 21esimo turno della Serie A2 di basket

Ore 20:30 – Apu Old Wild West Udine – UEB Gesteco Cividale 76-66

Ore 20:30 – HDL Nardò Basket – Avellino Basket 89-80

Ore 20:30 – Ferraroni Juvi Cremona – Acqua S. Bernardo Cantù 72-81

Ore 20:30 – Valtur Brindisi – Real Sebastiani Rieti 72-67

Ore 20:30 – Gruppo Mascio Orzinuovi – Flats Service Fortitudo Bologna 71-83

Ore 20:30 – RivieraBanca Basket Rimini – Libertas Livorno 1947 82-77

Ore 20:30 – UCC Assigeco Piacenza – Sella Cento 74-80

Ore 20:30 – Wegreenit Urania Milano – Reale Mutua Torino 72-73

Ore 21:00 – Elachem Vigevano 1955 – Carpegna Prosciutto Basket Pesaro 82-93