Basket, qualificazioni Mondiali 2023: impresa dell’Italia, Spagna sconfitta 68-72

Una grande Italia batte la Spagna all’Arena of Caceres mediante il punteggio di 68-72 nel match valevole per la sesta ed ultima giornata del girone L delle qualificazioni ai Mondiali 2023 di basket. In virtù di questa ottima prestazione e della conseguente vittoria, gli azzurri guidati dal commissario tecnico Gianmarco Pozzecco agganciano gli iberici in vetta alla classifica a quota 18 punti. Gugliemo Caruso assoluto protagonista con 19 punti, mentre Casarin chiude con 10; nella Spagna Tyson Perez ne realizza 15.

A realizzare i primi due punti della partita è Nunez, al quale risponde subito Amedeo Tessitori mettendo a canestro un tiro libero su due. I padroni di casa provano a prendere il largo con la schiacciata di Vila e la tripla di Parra, che viene preceduta dal canestro da tre di Marco Spissu. Il gioco da tre di Perez vale il +7 degli iberici, ma gli azzurri riescono ad accorciare chiudendo il primo quarto sul 16-13. Nel secondo parziale Guglielmo Caruso si carica la squadra sulle spalle mettendo a referto sette punti consecutivi, ma che non bastano per domare gli avversari, bravi a rilanciarsi sul 27-20. I ragazzi di Gianmarco Pozzecco dimostrano ancora una volta di avere un grande cuore, ribaltando completamente il punteggio con grazie alle giocate di Luca Severini e Woldetensae: si va a riposo sul parziale di 29-33.

Nella ripresa l’Italia riprende da dove aveva lasciato, tenendo a distanza la Spagna per merito dei primi punti di Nico Mannion e Davide Casarin. Quest’ultimo diventa il grande protagonista della fase di gara, trascinando i propri compagni di squadra fino agli otto punti di vantaggio con cui di chiude il quarto (44-52). Gli ispanici tentano di reagire, ma è sempre la compagine azzurra a condurre abilmente il match con addirittura 15 punti margine, sempre con un fantastico Guglielmo Caruso. I minuti conclusivi creano una certa tensione, ma ci pensa Nico Mannion a mantenere il possesso della sfera e a siglare il canestro della tranquillità: l’Italia batte la Spagna 68-72.

IL TABELLINO

SPAGNA-ITALIA 68-72 (16-13, 13-20, 15-19, 24-20)