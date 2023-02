Scherma, Mondiali fioretto Il Cairo 2023: oro Italia nella gara a squadre femminile, argento nel maschile

Una medaglia d’oro e una d’argento: questo l’ottimo bilancio dell’Italia ai Mondiali di Il Cairo 2023 per quanto concerne domenica 26 febbraio, giornata in cui si sono disputate le gare di fioretto a squadre. Bravissimo il quartetto femminile di Alice Volpi, Francesca Palumbo, Erica Cipressa e Martina Favaretto, le quali hanno battuto gli Stati Uniti in finale con un lottatissimo 45-43, conquistando il titolo nella manifestazione iridata. Prima di ciò, le azzurre avevano sconfitto il Giappone in semifinale (45-26), la Cina nei quarti di finale (45-29), Hong Kong agli ottavi di finale (45-18). La finale è stata giocata molto bene dalle ragazze e, nonostante il punteggio serratissimo, nessun parziale è terminato con uno svantaggio superiore ai 3 punti. Mattatrice dell’evento è stata Volpi, la quale ha dato tutt’un altro senso all’incontro nel corso della quinta frazione, quando ha rifilato un severo 8-2 a Maia Mei Weintraub. Principale forza del nostro quartetto è stata l’assenza di punti deboli: tutte le ragazze hanno lottato con le unghie e con i denti e si sono rese protagoniste di prestazioni all’altezza della situazione. Sul gradino più basso del podio, nel femminile, si è piazzato il Giappone.

Medaglia d’argento, invece, per la squadra maschile di Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Guillaume Bianchi e Filippo Macchi, i quali si sono arresi in finale contro il Giappone, team che ha ottenuto l’oro grazie ad un 45-43. Qui la beffa azzurra è palpabile, dal momento che i nostri portacolori si sono ritrovati avanti 15-9 dopo i primi tre periodi e 40-38 a una sola frazione dalla fine. I principali dazi pagati dagli italiano vanno ricondotti ad una quarta frazione shock, con Tommaso Marini che è stato surclassato per 9-1 da Kazuki Iimura, e all’ultimo periodo, quando l’esperto Daniele Garozzo ha subito un 7-3 da Takahiro Shikine. In generale, non c’è stato un vero e proprio anello debole nel nostro quartetto, ma tutti hanno pagato alcuni alti e bassi sofferti nel corso di questa intensissima finale. Nelle gare precedenti, gli azzurri avevano sconfitto Francia in semifinale (45-35), Hong Kong nei quarti di finale (45-41) e Austia negli ottavi di finale (45-26). La medaglia di bronzo è stata vinta dalla Francia.

CLASSIFICA FINALE FIORETTO A SQUADRE FEMMINILE

Italia Stati Uniti Giappone Francia Germania Cina Canada Corea del Sud Polonia Ucraina Ungheria Spagna Austria Romania Hong Kong Gran Bretagna Singapore Brasile Egitto Messico Cile Emirati Arabi Uniti

CLASSIFICA FINALE FIORETTO A SQUADRE MASCHILE