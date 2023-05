Basket, playoff Serie A2 2022/2023: calendario, programma e orari gara-1

Il calendario con il programma e gli orari delle partite di gara-1 dei playoff della Serie A2 2022/2023 di basket. Terminata la seconda fase del campionato cadetto, che ha effettuato un’ulteriore “scrematura” rispetto alla stagione regolare, sono 16 le squadre rimaste in gioco, suddivise in due gironi, le cui rispettive vincenti si guadagneranno la promozione. Mentre le gare del Tabellone Argento si giocheranno tutte in contemporanea sabato 13 maggio, le partite del tabellone Oro saranno suddivise anche tra domenica 14 e lunedì 15. Ecco quindi gli orari di gara-1, suddiviso tra i due tabelloni.

TABELLONE ORO

GARA-1

Sabato 13 maggio

Ore 20:30 – Vanoli Cremona – Moncada Energy Agrigento

Domenica 14 maggio

Ore 18:00 – Tramec Cento – Fortitudo Flats Service Bologna

Ore 19:00 – Unieuro Forlì – Umana Chiusi

Lunedì 15 maggio

Ore 20:00 – Apu Old Wild West Udine – UEB Gesteco Cividale

TABELLONE ARGENTO

GARA-1

Sabato 13 maggio

Ore 20:30 – Gruppo Mascio Treviglio – RivieraBanca Basket Rimini

Ore 20:30 – Reale Mutua Torino – Urania Milano

Ore 20:30 – Giorgio Tesi Group Pistoia – Assigeco UCC Piacenza

Ore 20:30 – Acqua San Bernardo Cantù – HDL Nardò