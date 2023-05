Sport in tv lunedì 15 maggio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma dello sport in tv per la giornata di oggi, lunedì 15 maggio 2023. Proseguono gli Internazionali BNL d’Italia, con tanti azzurri ancora in corsa. Spazio anche al basket con gara-2 dei playoff di Serie A1, alla Serie A con Sampdoria-Empoli che chiude la 35^ giornata e al volley con gara-5 della finale scudetto di A1 Femminile tra Milano e Conegliano. Di seguito l’elenco completo di tutti gli eventi con il relativo palinsesto.