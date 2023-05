Basket, playoff Serie A1 2022/2023: l’Olimpia Milano parte bene, travolto Pesaro

Nella sfida valida come gara-1 dei quarti di finale dei playoff della Serie A1 2022/2023 di basket, l’Olimpia Milano ha asfaltato Pesaro con il punteggio di 94-68. Match senza storia e dominato dall’inizio alla fine dai meneghini, che prendono in mano fin da subito le redini del gioco e trovano la via del canestro con una facilità disarmante. Gli uomini di coach Repesa, capaci di riagguantare i playoff proprio nel finale, fanno il possibile ma lasciano il Mediolanum Forum a mani vuote. Comincia invece nel migliore dei modi la rincorsa verso il titolo dei meneghini, a caccia della terza stella dopo la delusione europea del mancato accesso ai playoff di Eurolega. Il miglior realizzatore della serata è Billy Baron 19 punti.

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

PROGRAMMA E TV PLAYOFF

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI PLAYOFF

REGOLAMENTO CAMPIONATO

TABELLINO MILANO-PESARO

MILANO: Baron 19, Datome 17, Shields 12, Napier 9, Hines 7, Melli 7, Baldasso 6, Biligha 6, Ricci 5, Voigtmann 4, Hall 2, Tonut 0.

PESARO: Kravic 13, Toté 11, Cheatham 10, Daye 9, Charalampopoulos 7, Moretti 5, Tambone 4, Abdur-Rahkman 4, Visconti 3, Delfino 2.