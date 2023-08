Basket, Mondiali 2023: Stati Uniti subito nel segno di Banchero, bene anche Slovenia e Serbia

I risultati di sabato 26 agosto ai Mondiali di basket 2023, in corso di svolgimento nelle Filippine e in Giappone. Nella giornata di oggi sono andati in scena otto match, per l’esordio delle squadre impegnate nei gironi B,C, F e G. In campo anche alcune delle nazionali senza dubbio più attese in questa rassegna iridata.

Nel gruppo B esordio sul velluto per la Serbia, che travolge la Cina con un eloquente 105-63. Avanti di 21 all’intervallo e nonostante l’assenza in questo Mondiale di Jokic, i serbi mettono in campo una prestazione solida in attesa di avversari di maggior caratura. A fine partita i migliori marcatori sono Bogdanovic e Marinkovic con 14 punti a testa, mentre servono a ben poco i 17 punti tra i cinesi di Rui Zhao. Nell’altra partita del girone arriva il primo overtime di questi Mondiali: a vincerlo è Porto Rico, che supera il Sud Sudan 101-96 dopo l’81-81 dei 40 minuti regolamentari. Carlik Jones è mattatore assoluto con 35 punti e 11 assist ma non evita la sconfitta dei suoi, con Porto Rico che festeggia grazie ai 21 punti di Steven Thompson jr e i 19 di Tremont Waters.

Nel gruppo C è arrivato il tanto atteso esordio degli Stati Uniti, vittoriosi con un netto 99-72 sulla Nuova Zelanda. A Manila arrivano i 21 punti in poco meno di 19 minuti di Paolo Banchero, miglior realizzatore del Team USA contro i Kiwi. Sono invece 14 i punti di Anthony Edwards, con gli statunitensi che hanno chiuso sul +9 i primi due quarti per poi prendere il largo nel secondo tempo. Sono 15 i punti per Te Rangi, miglior realizzatore tra i neozelandesi. Vittoria anche per la Grecia, che regola la Giordania per 92-71 in un match che comunque è stato aperto per i primi tre quarti e chiuso con margine solo nel finale. Grande prova e 24 punti per Rondae Hollis Jefferson, che ha tenuto i suoi a galla per gran parte della partita. Alla fine ovviamente è venuta fuori la maggior qualità della Grecia, a sua volta orfana di Antetokounmpo in questa rassegna iridata: 19 punti per Larentzakis e 13 per Walkup e Papapetrou.

Nel gruppo F tutto facile per la Georgia, che si sbarazza senza problemi di Capo Verde con il punteggio di 85-60. Pura gestione nel secondo tempo, dopo il +28 dei primi due quarti che aveva già ampiamente messo in chiaro le cose. A fine partita il tabellino dice 16 punti per Tornike Shengelia, conoscenza del nostro campionato, e 15 per Goga Bitadze. Tra i capoverdiani, vanno in doppia cifra Mendes e Gomes rispettivamente con 11 e 10 punti. La Slovenia invece mette già in mostra il talento cristallino del suo leader, Luka Doncic: 37 punti, 7 rimbalzi e 6 assist in poco più di 30 minuti nella vittoria per 100-85 nei confronti di un Venezuela comunque coriaceo e mai domo, capace di chiudere in vantaggio il primo quarto e cercare anche il rientro nel finale di partita. Cinque giocatori in doppia cifra tra i sudamericani, alla fine il migliore con 16 punti è Garly Sojo.

Infine nel gruppo F vittorie nette per Brasile e Spagna. I verdeoro hanno superato per 100-59 il malcapitato Iran, in un match che già dopo il primo quarto vedeva i sudamericani in vantaggio di 21 lunghezze. A fine partita il tabellino esalta i 16 punti di Caboclo e i 14 di Yago Santos. Non è da meno la nazionale iberica, che gestisce e regola la Costa d’Avorio con il punteggio finale di 94-64 e conferma le sue importanti ambizioni in questa Coppa del Mondo. Willy Hernangomez è il migliore dei suoi con 22 punti, con diversi big tenuti ovviamente con un minutaggio molto contenuto.