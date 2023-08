Federcalcio spagnola sul caso Hermoso: “Il consenso viene prestato al momento con le condizioni del momento”

La Federcalcio spagnola torna ad esporsi sul caso di Jennifer Hermoso, additando la giocatrice come bugiarda e annunciando che intraprenderanno delle azioni legali: “Disponiamo di tutte le relazioni e le perizie pertinenti che dimostrano ciò che ha affermato il presidente: intraprenderemo le azioni legali corrispondenti contro tutte quelle persone che falsificano la realtà, commettendo crimini molto gravi. È straordinariamente incomprensibile come la signora Hermoso, nonostante abbia descritto il bacio superficiale e come ‘un semplice gesto senza significato’ nelle sue dichiarazioni davanti alla Fifa subito dopo gli eventi, abbia cambiato registro. La stessa ha detto davanti ai media ‘posso dire solo che era l’affetto del momento, non c’è altro, resterà un episodio e basta’ e ha poi postato un video sui social network in cui sottolineava di aver autorizzato quel bacio con un ‘segno’.

La nota continua: “Ora invece afferma in quell’elaborata dichiarazione di considerare gli episodi citati come ‘un abuso senza consenso‘, sentendosi ‘vulnerabile e vittima di un’aggressione, di un atto impulsivo e maschilista, fuori luogo e senza alcun consenso. Le gravi contraddizioni fra il resoconto iniziale dell’accaduto e le gravi accuse mosse dalla signora Hermoso poi ci portano a chiederci quali interessi rispondano al sorprendente cambiamento nella versione dei fatti. I fatti sono quello che sono e, per quante dichiarazioni si vogliano fare per distorcere la realtà, è impossibile modificare quanto accaduto. Il consenso viene prestato al momento con le condizioni del momento. Poi puoi pensare di aver sbagliato ma non puoi cambiare la realtà“.