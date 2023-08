Basket, Mondiali 2023: l’Italia stacca il pass per la seconda fase. Filippine travolte 90-83

L’Italia stacca il pass per la seconda fase dei Mondiali 2023 di basket. La Nazionale azzurra allenata da Gianmarco Pozzecco si sbarazza dei padroni di casa delle Filippine con lo score di 90-83 nell’ultimo match di questa prima fase a gironi e conquista il suo secondo successo, che le consente salire al secondo posto alle spalle della Repubblica Dominicana. Adesso l’Italia, proprio insieme ai dominicani, attende le prime due del gruppo B per conoscere le sue prossime avversarie.

MONDIALI BASKET 2023: IL REGOLAMENTO

PROGRAMMA E TV MONDIALI 2023

RISULTATI E CLASSIFICHE

CALENDARIO COMPLETO DELL’ITALIA

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI SECONDA FASE

IL NUOVO GIRONE DELL’ITALIA

A realizzare i primi due punti dell’incontro è Stefano Tonut in favore degli azzurri, che poi provano a prendere il largo con le triple di Marco Spissu e Simone Fontecchio. I padroni di casa, però, non restano a guardare e, trascinati dal loro leader Jordan Clarkson, completano il sorpasso. La partita è molto tirata, ma le Filippine riescono a chiudere il primo quarto in vantaggio 23-20. Nel secondo parziale l’Italia rimette la testa avanti grazie alle triple segnate da Gigi Datome, Giampaolo Ricci e Simone Fontecchio, ma la formazione asiatica non si scoraggia e cerca di restare in scia. I ragazzi di Gianmarco Pozzecco sono bravi a prendere in mano la partita, toccando un vantaggio massimo di 12 punti e andando a riposo sul punteggio di 48-39.

Nella ripresa le Filippine partono con il piede giusto riducendo parzialmente il gap, ma l’Italia mantiene le distanze di sicurezza e, grazie alle giocate di uno strepitoso Spissu, trova un nuovo massimo vantaggio di 13 punti. Dalla panchina entra Alessandro Pajola che, nell’arco di pochi minuti, infila ben tre triple che permettono ai suoi compagni di squadra di chiudere il terzo quarto sul 73-60. Negli ultimi dieci minuti di gioco gli azzurri amministrano ed ampliano il gap con gli avversari. Nonostante i tentativi di Clarkson di riaprire la contesa, la compagine tricolore non ha particolari problemi nel portare a casa una vittoria per 90-83, decisiva per la qualificazione alla seconda fase.

IL TABELLINO

ITALIA-FILIPPINE 90-83 (20-23, 28-16, 25-21, 17-23)