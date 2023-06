Napoli, Garcia: “Che piacere sposare questo progetto. Sono motivato e ambizioso”

“Che piacere sposare il progetto del Napoli. Che piacere tornare in Ialia. Sono motivato e ambizioso ora come non mai per continuare a portare in alto i colori dei Campioni d’Italia”. Questo è il messaggio con il quale Rudi Garcia si è presentato – tramite i suoi profili social – ai tifosi del Napoli. Il tecnico francese in serata è stato annunciato come allenatore dei partenopei. Si tratta di un ritorno in Italia per Garcia, che ha allenato la Roma dal 2013 al 2016.

RG pic.twitter.com/II8pQ3AgCF — Rudi Garcia (@RudiGarcia) June 15, 2023

