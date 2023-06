Padel, Europei Cracovia 2023: in campo 80 coppie provenienti da 23 nazioni

Il padel debutta agli European Games di Cracovia. In campo ci saranno 80 coppie provenienti da 23 nazioni, che si sfideranno in tre sfide: maschile, femminile e misto. Sarà una grande settimana quella in programma dal 21 al 25 giugno in Polonia, con il campo centrale allestito nella piazza principale di Cracovia che ospiterà tutti i più forti giocatori d’Europa. Il sorteggio maschile e femminile sarà composto da 32 coppie; il sorteggio misto, invece, di 16. Tutti gli incontri si giocheranno al meglio dei tre set, con tiebreak. In testa al seeding c’è la Spagna, che è la favorita per la medaglia d’oro: in campo maschile, le altre teste di serie sono Francia, Portogallo e Belgio. In campo femminile, invece, subito dietro la Spagna ci sono l’Italia e ancora Belgio e Portogallo. Nel misto, infine, sono in testa Spagna e Portogallo. Il torneo, che si giocherà a partire da mercoledì 21 e vedrà le finali per il bronzo e quelle per l’oro domenica 25 (al via al mattino con quelle per il terzo posto) sarà preceduto nella serata di martedì 20 dalla cerimonia di apertura. Ma quella di Cracovia sarà festa per tutti: anche le coppie che saranno sconfitte nei turni precedenti continueranno a giocare nel sorteggio che determinerà la classifica finale. Perché il sogno di vedere il padel ai Giochi Europei è una realtà, ed è cosa buona e giusta che tutti lo vivano fino in fondo.