Settimana importante per le squadre di basket impegnate nelle varie competizioni europee. Non solo Eurolega, con Olimpia Milano e Virtus Bologna attese da un doppio turno, ma anche Eurocup, con Venezia e Trento a caccia di punti importanti per poter sognare ancora il sesto posto che vale il passaggio del turno. In particolare, gli uomini di coach Galbiati sfideranno in trasferta Podgorica in uno scontro diretto tra due squadre appaiate a quota quattro vittorie, due in meno rispetto a Vilnius, la squadra attualmente sesta nel Gruppo A. Una sconfitta, quindi, potrebbe voler dire addio quasi definitivo alle ambizioni di passaggio del turno. Inoltre, la Dolomiti Energia vuole riscattare il primo KO stagionale in campionato, arrivato domenica contro Trapani.

Nell’altro gruppo, Venezia è attesa dalla trasferta sul campo del Bourg-en-Bresse. Gli uomini di coach Spahija hanno appena una vittoria in meno rispetto alla squadra francese, e quindi un successo vorrebbe dire aggancio in classifica, dopo la sconfitta contro Lubiana.

La ricca di settimana di basket, però, non finisce certo con l’Eurocup. In scena, infatti, anche la Champions League, che vive i momenti finali della fase a gironi. In questo caso, Tortona e Reggio Emilia sono già sicure del passaggio al turno successivo, ma hanno comunque l’obiettivo di chiudere al meglio per presentarsi con grande carica ai prossimi impegni.

Tortona, che ha collezionato cinque vittorie nelle precedenti cinque partite, scenderà in campo in trasferta contro Manresa per provare a chiudere con lo score di 6-0. Reggio Emilia, invece, sarà impegnata contro lo Szombathely con l’obiettivo di conservare quantomeno il secondo posto nel girone.