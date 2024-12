Il Como di Cesc Fabregas ha ottenuto la fatto la seconda vittima eccellente del suo campionato.

I gol di Alessandro Gabrielloni e di Nico Paz arrivati nei minuti di recupero della sfida contro la Roma, ferma fino al 93′ sullo 0-0, ha riportato la vittoria due mesi e mezzo dopo l’ultima volta. Era dal 29 settembre, infatti, che i lombardi non conquistavano i tre punti in campionato, dopo la vittoria per 3-2 contro il Verona. Tanti alti e bassi nelle ultime settimane, ma questa vittoria darà sicuramente un boost di autostima a tutta la squadra, che dopo aver battuto la meravigliosa Atalanta di Gian Piero Gasperini a Bergamo in un lontanissimo 24 settembre, è riuscita ora a battere la Roma di Claudio Ranieri. I giallorossi, che sicuramente ad oggi non sono al livello in cui potrebbero essere, rappresentano comunque una vittima eccellente per una piccola come il Como.

Una vittoria che ha permesso ai ragazzi di Cesc Fabregas di uscire dalla zona rossa della classifica, salendo a quindici punti e portandosi al sedicesimo posto, seppur solo a +1 rispetto al Cagliari terzultimo. In occasione della sfida contro la Roma lo stadio Sinigaglia ha ospitato, come ormai consuetudine, numerosi personaggi di spicco. Sulle tribune, infatti, erano presenti attori del calibro di Adrien Brody, Michael Fassbender e Keira Knightley, quest’ultima in compagnia del marito James Righton. Proprio la Knightley ha catturato l’attenzione dei fan, vista la sua reazione particolarmente entusiasta dopo la rete dell’1-0. Oltre alle tre star di Hollywood, però, era presente anche una star che potrebbe tornare utile al Como in ottica calciomercato.

Dele Alli in tribuna per Como-Roma, Fabregas: “Si allenerà con noi per ritrovare la condizione”

Sugli spalti, infatti, era presente anche il talento inglese Dele Alli, che sta vivendo attualmente la fase più difficile della sua carriera. L’ex stella del Tottenham, infatti, è al momento svincolato, e prosegue nel suo periodo buio nonostante abbia solo 28 anni.

Al termine del match l’allenatore spagnolo ha parlato di lui, chiudendo almeno per il momento ad un possibile acquisto a gennaio: “Potrebbe allenarsi con noi da dopo Natale, ma solo per aiutarlo a prendere un po’ di forma“. Un potrebbe che nelle ore successive al match è diventato una certezza: dal 26 dicembre, infatti, Dele Alli dovrebbe allenarsi con il Como.

L’inglese lo scorso aprile ha parlato del suo futuro in questi termini: “Conosco il mio livello come giocatore e so dove posso arrivare. So cosa posso fare se la mia testa e il mio fisico stanno bene. È difficile per me anche guardare le altre partite. Sul telefono ho un promemoria ogni giorno alle 11 che dice: ‘Mondiali 2026‘. Questo è il mio obiettivo per ora. La gente dirà che non gioco da tanto ma non mi interessa, conosco il mio livello. L’unico obiettivo che ho è il Mondiale“.

Parole che non escludono, dunque, un suo trasferimento al Como. Fabregas per ora ha chiuso la porta, ma chissà che non sia solo una delle tante mosse di calciomercato.