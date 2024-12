La coppia d’oro del tennis italiano protagonista anche fuori dal campo: il filmato entusiasma i tifosi, c’entra la vittoria della Davis

Sono la coppia d’oro del tennis italiano. A Malaga hanno fatto sognare tutti con i loro colpi in campo, guidando la Nazionale di Volandri al bis in Coppa Davis.

Promessa mantenuta per Sinner che dodici mesi fa aveva garantito a Matteo Berrettini (soltanto tifoso d’eccezione nel trionfo del 2o23) che avrebbero rivinto insieme l’insalatiera. Detto, fatto, con una semplicità disarmante, anche in una specialità non proprio nelle loro corde come il doppio. Invece, il feeling dei due ha fatto sì che la sfida contro l’Argentina andasse agli azzurri, aprendo così la strada alla vittoria del torneo.

Un feeling che si è dimostrato andare anche oltre il semplice aspetto sportivo. I siparietti durante i SuperTennis Awards, con Piero Chiambretti nel ruolo di gran cerimoniere, hanno riscosso un grande successo, diventando virali sui social e strappando tante risate ai tifosi e ai semplici curiosi. Bravi sul campo, bravi anche su un palco, ma soprattutto amici pronti sempre a sostenersi, ma anche a scherzare insieme.

Così ha messo poco tempo a diventare virale un video relativo ai festeggiamenti della Coppa Davis che Matteo Berrettini ha pubblicato su Instagram, includendolo nel recap del trionfo di Malaga. Un filmato che ha strappato l’ennesimo sorriso per una coppia che, evidentemente, sa come rendere felice l’Italia.

Sinner e Berrettini: il video scherzoso dopo la Coppa Davis

Sinner e Berrettini grandi protagonisti della Coppa Davis, fiori all’occhiello di una squadra che è però anche una grande famiglia.

Ed allora il tennista romano sui social ha portato i tifosi dentro i festeggiamenti per la vittoria di Malaga, pubblicando un filmato in cui si vede l’esultanza di tutta la squadra. Grande entusiasmo da Musetti al capitano Volandri, insieme a Berrettini, con Sinner che appare in conclusione del video. Il numero 1 al mondo però si limita a due pugni alzati, un’esultanza più contenuta e sobria rispetto agli altri che ne approfittano per scherzarci su.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Berrettini (@matberrettini)

Un’altra dimostrazione della grande unione del gruppo azzurro, tennisti che hanno dimostrato di stare bene insieme e di essere legati non soltanto dall’obiettivo comune della Coppa Davis. Un torneo che dal 2025 per tre stagioni si chiuderà in Italia (il prossimo anno l’appuntamento è a Bologna): una ghiotta occasione per provare a centrare il tris, sfruttando il magico momento del tennis tricolore e lasciandosi trasportare dalla coppia d’oro Sinner-Berrettini.