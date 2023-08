Italbasket, altra vittoria in amichevole: i 26 di Fontecchio decisivi nel 93-87 sul Brasile

L’avventura in terra cinese dell’Italbasket inizia con una vittoria per 93-87 ai danni del Brasile nel penultimo test pre-Mondiale. All’interno dell’esibizione denominata ‘Solidarity Cup’ la squadra di Pozzecco reagisce ad una difficile prima parte di gara e prende il largo nel secondo tempo guidata da un Simone Fontecchio da 26 punti. Chiudono in doppia cifra anche Tonut con 16 più Polonara, Ricci e Spossu con 11.

Gli Azzurri partono male, finendo abbastanza velocemente sotto in doppia cifra, ma è l’ala degli Utah Jazz che riesce a mantenere a galla i suoi e un po’ alla volta nel finale di secondo quarto il gap si riduce a soli sei punti di distanza sul 38-44. Tutt’altra storia dopo l’intervallo, con l’Italia che agguanta subito il pareggio sul 46-46 e trova il primo vantaggio sul 48-46. Il terzo periodo si chiude sul +3 per i nostri, che trovano poi l’allungo decisivo ad inizio 4°quarto, toccando anche il +8. Il Brasile prova a rientrare nel finale, ma la rimonta non riesce. Gli Azzurri vincono e restano imbattuti in quest’estate Mondiale. Domani l’ultimo test contro la Nuova Zelanda prima dell’esordio iridato.