Basket, Mondiali 2023: Pozzecco ha scelto i 12 azzurri, Caruso e Woldetensae tagliati

Il Commissario Tecnico dell’Italbasket Gianmarco Pozzecco ha ufficializzato i 12 azzurri che prenderanno parte alla prossima FIBA World Cup 2023 nelle Filippine. Dopo Riccardo Visconti, tagliato dopo la vittoria sulla Cina, anche Guglielmo Caruso e Tomas Woldetensae sono stati autorizzati a lasciare il raduno a seguito del successo sul Portorico nell’ultimo test in Italia. “Ringrazio, insieme a tutto lo staff, Tomas e Willie per quello che ci hanno dato dal primo giorno di raduno. Sono due ottimi giocatori e due ragazzi fantastici”, aveva detto ieri Pozzecco, ufficializzando di fatto il roster per la rassegna iridata. Oltre a capitan Luigi Datome (ieri premiato in occasione della sua ultima apparizione in Italia con la maglia azzurra), spazio ai playmaker Marco Spissu, Alessandro Pajola e Matteo Spagnolo. Poi le ali Nicolò Melli, Simone Fontecchio, Giampaolo Ricci ed Achille Polonara, oltre alle guardie Stefano Tonut e Gabriele Procida e i centri Luca Severini e Mouhamet Diouf.

La ripresa della preparazione è in programma il 16 agosto a Roma, prima della partenza per l’Asia il 17 agosto. Tappa in Cina a Shenzhen per le ultime due amichevoli prima dell’esordio al Mondiale: il 20 agosto contro il Brasile (ore 9.00 italiane) e il 21 agosto contro la Nuova Zelanda (ore 11.30 italiane). Il 25 agosto è in programma l’esordio iridato contro l’Angola (ore 10.00) alla Philippine Arena di Manila. Nella seconda giornata gli azzurri sfideranno la Repubblica Dominicana (ore 10.00, Araneta Coliseum) e nella terza i padroni di casa delle Filippine (ore 14.00, Araneta Coliseum).

I convocati

#0 Marco Spissu (1995, 185, Playmaker, Umana Reyer Venezia)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, Guardia, EA7 Emporio Armani Milano)

#9 Nicolò Melli (1991, 205, Ala, EA7 Emporio Armani Milano)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, Ala, Utah Jazz – NBA)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, Ala, EA7 Emporio Armani Milano)

#18 Matteo Spagnolo (2003, 194, Playmaker, Alba Berlino – Germania)

#33 Achille Polonara (1991, 205, Ala, Virtus Segafredo Bologna)

#35 Mouhamet Diouf (2001, 206, Ala/Centro, Río Breogán – Spagna)

#40 Luca Severini (1996, 204, Ala/Centro, Bertram Yacht Tortona)

#50 Gabriele Procida (2002, 200, Guardia/Ala, Alba Berlino – Germania)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, Playmaker, Virtus Segafredo Bologna)

#70 Luigi Datome (1987, 203, Ala, EA7 Emporio Armani Milano)