Basket, playoffs Serie A1 femminile 2022/2023: Campobasso va sull’1-1 con Schio, esordio vincente per Venezia e San Giovanni

La sorpresa della serata nei playoffs di A1 di basket femminile la mette a segno Campobasso, che davanti al proprio pubblico batte la favorita Schio e si porta sull’1-1 nella serie. I 29 punti di Robyn Parks guidano la compagine molisana al successo in extremis con il punteggio di 67-66, con la partita decisa da un tiro libero nei secondi finali. Gare di esordio invece in altre due serie: Venezia parte bene e supera 69-52 Ragusa portandosi sull’1-0; lo stesso fa San Giovanni, che però passa in trasferta. La squadra lombarda ha bisogno di un supplementare ma alla fine riesce ad imporsi 85-90 su Sassari.

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI PLAYOFFS