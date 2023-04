MOVIOLA – Milan-Empoli, Giroud segna con il braccio: il Var annulla il gol vittoria

Ennesimo episodio da moviola in questo Milan-Empoli, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I rossoneri credevano di essere finalmente riusciti a sbloccare il risultato nei minuti di recupero grazie ad una rete di Olivier Giroud, che festeggia con i compagni di squadra. Sembra aver colpito di testa il francese, ma gli uomini della retroguardia dell’Empoli protestano immediatamente per un tocco di mano e difatti le immagini dal Var confermano che il centravanti è riuscito ad andare a segno colpendo il pallone con la parte superiore del braccio. La partita resta sullo 0-0.