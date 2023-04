Basket, Eurolega 2022/2023: vittoria di prestigio per l’Olimpia, battuto 84-76 il Barcellona

L’Olimpia Milano si è resa protagonista di un’Eurolega piuttosto deludente, ma quantomeno saluta il suo pubblico con un grande successo. Al Mediolanum Forum la squadra di Ettore Messina si aggiudica il penultimo atto di questa fase a gironi sconfiggendo per 84-76 il Barcellona, che scende in terza posizione in classifica dopo questa sconfitta. Ancora una volta il top scorer per i meneghini è Shabazz Napier, che ne mette 18 con un 3/4 dall’arco. In doppia cifra vanno anche Baron, Melli, Hines e Ricci per una corale prestazione di squadra. Ai catalani invece non bastano i 17 di Kyle Kuric in un incontro in cui il gap tra le due squadre si è sotanzialmente creato tutto nei due quarti centrali. L’Olimpia chiuderà la sua Eurolega 2022/2023 la prossima settimana a Bologna nel derby contro la Virtus.