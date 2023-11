Basket femminile, qualificazioni Europei 2025: domani Italia-Grecia

A 143 giorni dall’amaro epilogo dell’Europeo 2023 col ko contro il Montenegro, domani sera alle ore 20.00 la Nazionale femminile torna in campo a Vigevano per il primo passo delle qualificazioni agli Europei 2025. L’Italia è già qualificata per l’Europeo in quanto Paese ospitante di uno dei gironi ma la partita di domani con la Grecia costituisce certamente un impegno importante, e non solo pensando al Ranking Fiba. Tre giorni più tardi, domenica 12 novembre, la trasferta in casa della Germania, ad Amburgo. Il nuovo capitano della Nazionale è Laura Spreafico, 41 presenze e 174 punti in Maglia Azzurra. Il suo esordio in Nazionale è avvenuto il 26 maggio 2012. Sono 14 i precedenti con la squadra ellenica e 10 hanno sorriso alle Azzurre, che proprio lo scorso 4 giugno ad Atene hanno inflitto alla Grecia la peggiore sconfitta nella storia dei confronti diretti (40-93, +53).

Così coach Capobianco alla vigilia della partita. “Finalmente si va in campo, è la prima uscita di questo nuovo corso e la vogliamo onorare con una prestazione al massimo delle nostre possibilità. La Grecia è sempre un avversario che merita il massimo rispetto: ha giocatrici molto interessanti e in campo porta sempre un’energia speciale. Dobbiamo scendere in campo con la faccia giusta, leggere ma non superficiali, consapevoli che con tre giorni di allenamento non potremo essere perfetti e quindi la gestione dell’errore sarà fondamentale. Abbiamo accusato qualche problema fisico nel corso del raduno, ho chiesto alle giocatrici un extra-sforzo in termini di disponibilità e la risposta di tutte è stata quella che mi aspettavo“.