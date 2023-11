Torino, faccia a faccia di mezzora tra Juric e gli ultras dopo il dito medio

Dopo il dito medio rivolto alla Maratona dalla tribuna in cui si trovava perché squalificato, Ivan Juric ha incontrato quest’oggi al Filadelfia una delegazione di ultras granata per un chiarimento sull’episodio al triplice fischio di Torino-Sassuolo. Al centro sportivo dei piemontesi si è discusso del gesto dell’allenatore croato, pizzicato dalle telecamere, rivolto nei confronti della curva per via presumibilmente delle contestazioni per i risultati non esaltanti di questo avvio di stagione. Il faccia a faccia tra Juric e il gruppetto (una decina circa) di ultras è durato mezzora.