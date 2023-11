F1, Alonso: “Sono veloce e carico, non è il momento di ritirarmi”

“Mi sento bene, fresco, veloce e mi sto godendo il mio viaggio con l’Aston Martin. Sono motivato, non è il momento di ritirarsi”. Lo ha detto Fernando Alonso, pilota Aston Martin, reduce dallo splendido terzo posto in Brasile, in un’intervista concessa a GQ e ripresa dal quotidiano spagnolo Marca, nella quale l’asturiano ha allontanato qualsiasi voce di un suo possibile addio alla F1 nonostante i 42 anni suonati.