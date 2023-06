Basket femminile, Europei 2023: tabellone e accoppiamenti

Il tabellone e gli accoppiamenti degli Europei 2023 di basket femminile, di scena tra giovedì 15 e domenica 25 giugno in Israele e Slovenia, con la fase finale che si svolgerà interamente a Lubiana. Sedici le squadre impegnate nella competizione, con anche l’Italia in prima fila per tentare di agguantare un risultato importante. Ecco quindi come si svilupperà il tabellone nella fase ad eliminazione diretta.

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI

FINALE

Vincente SF1 vs Vincente SF2

SEMIFINALI

SF1: Vincente QF1 vs Vincente QF2

SF2: Vincente QF3 vs Vincente QF4

QUARTI DI FINALE

QF1: A1 vs Vincente play-in C2-D3

QF2: B1 vs Vincente play-in D2-C3

QF3: C1 vs Vincente play-in A2-B3

QF4: D1 vs Vincente play-in B2-A3