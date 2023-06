MotoGP GP Germania 2023, Bezzecchi: “Sono concentrato, il tracciato mi piace molto”

Il pilota del team Mooney VR46, Marco Bezzecchi, nel corso della conferenza stampa del Gran Premio di Germania 2023 di MotoGP, è tornato sulla gara disputata lo scorso weekend: “La gara del Mugello è stata frustrante, era difficile battere Pecco ma pensavo di poter stare vicino ai primi, lottare per la top 5. Invece, già da inizio gara ho avuto un pessimo feeling con l’anteriore. Ci ho messo un po’ superare il problema, anche psicologicamente, la cosa mi innervosiva e mi preoccupava un po’, adesso però possiamo concentrarci sul Gp di Germania“.

“Questo tracciato mi piace molto, è piccolo per la MotoGP, in passato sono riuscito a salire sul podio in Moto3 e Moto2. Sarà complicato restare vicino ai più veloci come Bagnaia e Marquez, però cercherò di tenere il passo dei migliori per restare vicino a loro”, ha concluso Bezzecchi.