Italia-Ungheria oggi in tv: orario e diretta streaming Europei baseball 2023

Tutto pronto per Italia-Ungheria, partita valevole per il girone B dei Europei di baseball 2023, in programma da domenica 24 settembre a domenica 1 ottobre in Repubblica Ceca. Gli uomini di Mike Piazza, terzi nell’edizione continentale del 2021, vogliono subito conquistare un successo per iniziare con il piede giusto il torneo. Gli azzurri devono vedersela con la compagine ungherese, che non parte certo battuta e darà il massimo per imporsi. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.45 di domenica 24 settembre allo Trebic Na Hvezde di Trebic, in Repubblica Ceca. Di seguito, le indicazioni per seguire in diretta tv e streaming la partita Italia-Ungheria della rassegna continentale 2023 di baseball.

PROGRAMMA COMPLETO: DATE, ORARI E TV

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

IL REGOLAMENTO E LA FORMULA

STREAMING E TV – La partita Italia-Ungheria degli Europei di baseball 2023 non godrà di copertura televisiva in Italia. Sarà però trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma baseballeurope.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento per l’interna manifestazione o acquistando la singola partita. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con la cronaca al termine e tutti i risultati e le classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.