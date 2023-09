F1 GP Giappone 2023, Norris: “Finalmente il primo doppio podio, non potevamo fare di meglio”

Lando Norris ha commentato a caldo il secondo posto ottenuto nel GP del Giappone 2023, sedicesima tappa del Mondiale di F1: “Non potevamo fare di meglio, per noi è un’altra giornata fantastica. Il nostro passo gara era ottimo, non troppo vicino a Verstappen ma neanche così lontano. Abbiamo fatto enormi progressi e stiamo continuando a spingere. Finalmente è arrivato il primo doppio podio per la McLaren“.