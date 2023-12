Automobilismo: morto a 56 anni Gil de Ferran, vincitore della 500 miglia di Indianapolis nel 2003

Lutto nel mondo dei motori. Gil de Ferran, è morto venerdì all’età di 56 anni mentre correva con suo figlio al Concourse Club in Florida. Il brasiliano vinse la 500 Miglia di Indianapolis nel 2003 e detiene il record di velocità su terra su percorso chiuso. Diversi ex colleghi hanno confermato la notizia all’Associated Press. In particolare il connazionale Tony Kanaan ha detto che de Ferran era con suo figlio Luke al corso privato di Opa-Locka, in Florida, quando si è fermato e ha detto che non si sentiva bene. Apparentemente ha avuto un attacco di cuore e non è stato possibile rianimarlo.

De Ferran ha vinto i titoli Champ Car del 2000 e del 2001 guidando per Penske, e anche la Indy 500 del 2003 con Roger Penske. Nel 2000 al California Speedway, de Ferran stabilì il record di velocità su terra su percorso chiuso durante le qualifiche CART con un giro di 388,5 Km/h (241,428 m/h), un primato che resiste ancora oggi.