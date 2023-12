Murray dopo l’allenamento con Nadal: “Sta giocando bene e con tanta intensità”

Andy Murray e Rafael Nadal hanno organizzato una sessione di allenamento insieme in vista dell’ATP 250 di Brisbane e al termine il britannico ha tenuto una conferenza stampa per valutarne l’andamento. “Era da molto tempo che non gareggiavo con qualcuno di loro e mi piacerebbe affrontarlo ancora una volta in una fase finale di tornei importanti. Nel frattempo mi piace allenarmi con loro ogni volta che posso perché mi riporta alla mente dei bei ricordi e mi diverto davvero – ha detto ridendo Sir Andy -. È una notizia fantastica che possa gareggiare di nuovo. Noto che sta lavorando molto duramente, come ha sempre fatto, e l’allenamento con lui è davvero molto intenso. Sta bene fisicamente e gioca ad un buon livello“.

Alla domanda se vede cambiamenti nel gioco di Rafa, Murray ha risposto: “Ci sono alcune cose che sta facendo in modo leggermente diverso, come essere più aggressivo con la seconda di servizio e cercare di ridurre gli scambi, cercando i vincenti con la sua spinta anticipata. Se vuole avere successo penso che debba continuare su questa strada ed è così che ha giocato contro di me in allenamento. Se gli infortuni lo risparmiano, quello stile di gioco funzionerà molto bene per lui“. Lo scozzese ha concluso parlando delle sue condizioni: “Mi sento molto meglio fisicamente e mentalmente rispetto a mesi fa. Ho avuto difficoltà durante la preseason perché mi sono infortunato alla spalla, ho avuto un piccolo problema al ginocchio e mi sono ammalato gravemente. Non sono riuscito a giocare tanti set competitivi come avrei voluto, ma è una cosa che sto facendo questi ultimi giorni qui in Australia, e per di più con alcuni dei migliori al mondo“.