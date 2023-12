Cambio dell’ultimo momento per l’Atalanta, che tra pochi minuti scenderà in campo contro il Lecce al Gewiss Stadium. Giorgio Scalvini ha accusato un fastidio muscolare durante il riscaldamento e per questo motivo non andrà neanche in panchina. Al suo posto Gasperini ha scelto Pasalic, che giocherà a centrocampo con De Roon che si sposta in difesa.