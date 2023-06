Oggi in tv Diamond League Losanna 2023 atletica: programma, orari e diretta streaming

Tutto pronto per la Wanda Diamond League di Losanna 2023 di atletica leggera: ecco le informazioni per seguire tutte le gare della sesta tappa del circuito mondiale. L’Italia si presenta al via con nove atleti, fra cui spiccano i pesisti Leonardo Fabbri e Zane Weir, reduce dal successo ai Giochi Europei pochi giorni fa, ma anche il giovane talento Mattia Furlani nel salto in lungo e Pietro Arese, al debutto in Diamond League. Al via anche Ayomide Folorunso, Roberta Bruni, Lorenzo Simonelli, Elena Bellò e Davide Re. L’appuntamento è a partire dalle ore 18.00 di venerdì 30 giugno allo Stade Olympique de la Pontaise di Losanna, in Svizzera.

STREAMING E TV – L’evento sarà visibile in diretta tv dalle ore 20.00 alle ore 22.00 per gli abbonati su Sky Sport Summer e Sky Sport Arena (e in streaming su Sky Go e Now), ma anche in chiaro su Rai Sport + HD (e in streaming su Rai Play). In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari delle gare della Diamond League di Losanna 2023.

Programma Diamond League Losanna 2023

VENERDI’ 30 GIUGNO

18.00 Salto in alto femminile

19.15 Lancio del giavellotto femminile

19.35 Getto del peso maschile

20.04 800m femminili

20.06 Salto con l’asta femminile

20.16 110m ostacoli maschili

20.25 3000m siepi femminili

20.35 Salto in lungo maschile

20.42 100m femminili

20.48 Lancio del giavellotto maschile

20.50 5000m maschili

21.13 100m ostacoli femminili

21.20 200m maschili

21.28 400m ostacoli femminili

21.39 1500m maschili