Atletica, Diamond League: nove azzurri in gara

Avrà inizio domani la sesta tappa della prestigiosa Diamond League, dove saranno ben nove gli azzurri in gara. Attesa soprattutto per Zane Weir, campione d’Europa indoor del getto del peso, vincitore la scorsa settimana a Chorzow con 21,59 metri, dove in pedana troverà il primatista del mondo Ryan Crouser, l’altro statunitense Joe Kovacs, il neozelandese Tom Walsh ed il suo compagno di allenamento Leonardo Fabbri. A Losanna ci saranno anche Mattia Furlani nel salto in lungo e la quattrocentista Ayomide Folorunso in un 400 ostacoli che vedra’ sui blocchi di partenza anche l’olandese Femke Bol.

Nei 1500 metri presenti l’oro olimpico Jakob Ingebrigtsen (Norvegia) e il neo-primatista mondiale delle siepi Lamecha Girma (Etiopia), infine, l’italiano Pietro Arese. Nell’asta in pedana ci sarà Roberta Bruni. Debutto in Diamond League per Lorenzo Simonelli in gara nei 110 ostacoli. Primo 800 metri della stagione all’aperto per Elena Bello’. Nei 400 piani in gara il primatista italiano Davide Re. Domenica a Stoccolma invece, attesa per il campione olimpico Gianmarco Tamberi e Larissa Iapichino.