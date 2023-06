Buducnost-Breidablik oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale turno preliminare Champions League 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Buducnost e Breidablik, valida per la finale del turno preliminare di Champions League 2023/2024. Siamo giunti alla conclusione di questo ‘triangolare’ preliminare che porterà la vincente di questo match al turno successivo e la perdente invece alle eliminatorie di Conference League. I campioni di Montenegro all’esordio si sono imposti per 3-0 sull’Atletic Escaldes, mentre gli islandesi hanno dominato per 7-1 il Tre Penne. La sfida è in programma oggi, venerdì 30 giugno alle ore 21:00 al Kópavogsvöllur di Kópavogur. Non è prevista alcuna copertura televisiva.

