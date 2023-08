Hellas, Baroni: “Restiamo con i piedi per terra”

“Ho un gruppo che sin da subito mi ha dato grande disponibilità. Anche nelle difficoltà che abbiamo avuto in ritiro, mi è stata data disponibilità. Alla squadra mancano ancora tante cose, ma volevo che i tifosi vedessero il giusto atteggiamento sin dall’inizio. Faccio i complimenti ai ragazzi. Pensavamo di cambiare sistema di gioco, ma questa squadra doveva essere smontata e rimontata. In assenza di giocatori abbiamo riportato la situazione com’era. Ora dobbiamo restare con i piedi per terra, questi risultati sono un premio per i ragazzi”. Così il tecnico dell’Hellas Verona, Marco Baroni, ai microfoni di Dazn ha commentato la vittoria per 2-1 conquistata contro la Roma. “In alcune partite abbiamo bisogno di mobilità e in attacco possiamo contare su diverse soluzioni. Cambiando gli uomini dobbiamo anche cambiare qualcosa a livello tattico. La squadra ha bisogno di un’identità, deve tenere il campo ed essere aggressiva”.