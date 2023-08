Mondiali atletica Budapest 2023: gli italiani in gara martedì 22 agosto

Tutti gli italiani in gara martedì 22 agosto ai Mondiali di atletica leggera 2023, in corso di svolgimento a Budapest fino a domenica 27 agosto. Quarta giornata di gare della rassegna iridata nella località ungherese che vedrà svolgersi solamente la sessione pomeridiana, ma lo spettacolo non mancherà con ben quattro finali in programma. Di seguito, il programma di giornata con gli orari delle gare con azzurre e azzurri al via (in continuo aggiornamento).

LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA

PROGRAMMA COMPLETO: DATE, ORARI E DIRETTA TV

TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO

I CONVOCATI DELL’ITALIA

ATLETICA, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

CALENDARIO ATLETICA 2023: LE DATE DI TUTTI GLI EVENTI

Mondiali Budapest 2023: italiani in gara martedì 22 agosto

(in grassetto le gare che assegnano medaglie)

Sessione pomeridiana

19.20 800m maschili – Batterie: SIMONE BARONTINI, FRANCESCO PERNICI, CATALIN TECUCEAUNU

19.55 Salto in alto maschile – Finale: EVENTUALI MARCO FASSINOTTI, STEFANO SOTTILE, GIANMARCO TAMBERI

20.20 Lancio del disco femminile – Finale: EVENTUALE DAISY OSAKUE

20.25 400m ostacoli femminili – Semifinali: EVENTUALI AYOMIDE FOLORUNSO, ELEONORA MARCHIANDO, REBECCA SARTORI

21.00 400m maschili – Semifinali: EVENTUALE DAVIDE RE

21.30 1500m femminili – Finale: EVENTUALI GAIA SABBATINI, LUDOVICA CAVALLI, SINTAYEHU VISSA

21.42 3000m siepi maschili – Finale: EVENTUALI ALA ZOGHLAMI, OSAMA ZOGHLAMI